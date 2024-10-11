Холанд выступил с признанием. Вскоре он станет другим, так как есть причина

10 октября норвежский нападающий Эрлинг Холанд вошел в историю своей национальной сборной, став автором дубля в ворота команды Словении (3:0) в матче Лиги наций.

Забив 2 гола, 24-летний форвард стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии в ее истории. На счету Эрлинга 34 гола в сыгранных поединках за команду.

Холанд оставил позади себя в реестре голеадоров Йоргена Юве (33 гола) и Эйнара Гундерсена (26 голов).

Празднуя свое историческое достижение, Эрлинг Холанд сообщил, что он и его подруга Изабель Хаугсенг Йохансен ждут первенца. Признание нападающий сделал после победы над словенцами. Он в инстаграме разместил фотографию с мячом под майкой и с большим пальцем во рту, дополнив пост эмодзи ребенка и словом «скоро».

Ранее сообщалось о лидерах гонки бомбардиров Лиги наций после дубля Эрлинга Холанда.