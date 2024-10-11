Холанд установил рекорд в сборной Норвегии

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. На счету форварда 34 забитых мяча за сборную.

В матче третьего тура Лиги наций Холанд оформил дубль в ворота сборной Словении. Как результат, команда Эрлинга закончила поединок со счетом 3:0.

Игрок возглавил список бомбардиров Норвегии, оставив позади Йоргена Юве (33 гола) и Эйнара Гундерсена (26 голов).

Всего Холанд провел 36 матчей в футболке сборной Норвегии.