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  4. Холанд установил рекорд в сборной Норвегии
Лига наций
11 октября 2024, 02:47 | Обновлено 11 октября 2024, 02:55
326
0

Холанд установил рекорд в сборной Норвегии

Нападающий стал лучшим бомбардиром национальной команды

11 октября 2024, 02:47 | Обновлено 11 октября 2024, 02:55
326
0
Холанд установил рекорд в сборной Норвегии
Bildbyrån. Эрлинг Холанд

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. На счету форварда 34 забитых мяча за сборную.

В матче третьего тура Лиги наций Холанд оформил дубль в ворота сборной Словении. Как результат, команда Эрлинга закончила поединок со счетом 3:0.

Игрок возглавил список бомбардиров Норвегии, оставив позади Йоргена Юве (33 гола) и Эйнара Гундерсена (26 голов).

Всего Холанд провел 36 матчей в футболке сборной Норвегии.

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Лига наций Эрлинг Холанд сборная Норвегии по футболу рекорд лучший бомбардир
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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