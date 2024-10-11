Лига наций11 октября 2024, 02:47 | Обновлено 11 октября 2024, 02:55
326
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Холанд установил рекорд в сборной Норвегии
Нападающий стал лучшим бомбардиром национальной команды
11 октября 2024, 02:47 | Обновлено 11 октября 2024, 02:55
326
0
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. На счету форварда 34 забитых мяча за сборную.
В матче третьего тура Лиги наций Холанд оформил дубль в ворота сборной Словении. Как результат, команда Эрлинга закончила поединок со счетом 3:0.
Игрок возглавил список бомбардиров Норвегии, оставив позади Йоргена Юве (33 гола) и Эйнара Гундерсена (26 голов).
Всего Холанд провел 36 матчей в футболке сборной Норвегии.
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