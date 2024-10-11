Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Играет в 4-й лиге где-то». Петраков раскритиковал своих игроков
Лига наций
11 октября 2024, 07:52 |
854
0

«Играет в 4-й лиге где-то». Петраков раскритиковал своих игроков

Главный тренер сборной Армении недоволен результатом матча Лиги наций

11 октября 2024, 07:52 |
854
0
«Играет в 4-й лиге где-то». Петраков раскритиковал своих игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал ничью против национальной команды Фарерских островов (2:2) в матче Лиги наций:

«Очень тяжелая и нервная игра получилась. Обвинять кого-то, футболистов я не буду – это футбол. Футбол состоит не из ошибки одного человека, а из цепочки ошибок. Молодой парень, он ошибся. Ему 20 лет, он не играет в составе. Редко играет. Нападающий тоже вышел у нас – Грант. Ему отдали отличную передачу. Тоже играет в четвертой лиге там где-то.

Поэтому находить крайнего, кого-то обвинять я не буду. Это молодые ребята, они будут прогрессировать. В дальнейшем, думаю, они будут хорошими футболистами. Получилась боевая ничья. Хорошо, что так получилось, в конце мы сравняли счет. Я поблагодарил футболистов за самоотдачу. Просто страдает индивидуальное мастерство – на этом уровне надо забивать мячи. Двигаемся дальше».

По теме:
«Меньше слов». Защитник сборной Украины назвал цель в матче с Грузией
Словакия – Швеция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Босния и Герцеговина – Германия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
сборная Армении по футболу Александр Петраков сборная Фарерских островов по футболу Лига наций пресс-конференция
Дмитро Вербинський Источник: Федерация футбола Армении
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
Футбол | 10 октября 2024, 19:30 8
Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро

Несмотря на первоначальные расчеты, нашелся один маловероятный сценарий

5 топ-футболистов, которые несут в массы христианство. Среди них – украинец
Футбол | 10 октября 2024, 08:39 26
5 топ-футболистов, которые несут в массы христианство. Среди них – украинец
5 топ-футболистов, которые несут в массы христианство. Среди них – украинец

Далеко не все игроки за пределами поля стремятся пить, гулять и демонстрировать другие свои пороки

Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
Футбол | 10.10.2024, 15:42
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
Реал выбрал звезду АПЛ для замены Карвахаля. Это не Трент или Джеймс
Футбол | 11.10.2024, 07:40
Реал выбрал звезду АПЛ для замены Карвахаля. Это не Трент или Джеймс
Реал выбрал звезду АПЛ для замены Карвахаля. Это не Трент или Джеймс
В Армении недовольны. Петраков не сумел обыграть Фареры
Футбол | 11.10.2024, 00:09
В Армении недовольны. Петраков не сумел обыграть Фареры
В Армении недовольны. Петраков не сумел обыграть Фареры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда Ромы Тотти после критики по Довбику собрал своего идеального игрока
Легенда Ромы Тотти после критики по Довбику собрал своего идеального игрока
09.10.2024, 08:54 8
Футбол
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
10.10.2024, 07:14 13
Футбол
ФОТО. Экс-первая ракетка мира, которая завершила карьеру, вышла замуж
ФОТО. Экс-первая ракетка мира, которая завершила карьеру, вышла замуж
09.10.2024, 19:49 4
Теннис
Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане
Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане
09.10.2024, 18:01
Теннис
Рома нашла замену Довбику. Он играет с украинцем в АПЛ
Рома нашла замену Довбику. Он играет с украинцем в АПЛ
10.10.2024, 10:52 2
Футбол
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
10.10.2024, 06:19 1
Футбол
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
10.10.2024, 09:16
Бокс
Эксперт-нейрохирург прокомментировал первое появление Шумахера на публике
Эксперт-нейрохирург прокомментировал первое появление Шумахера на публике
10.10.2024, 19:00
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем