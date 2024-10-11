«Играет в 4-й лиге где-то». Петраков раскритиковал своих игроков

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал ничью против национальной команды Фарерских островов (2:2) в матче Лиги наций:

«Очень тяжелая и нервная игра получилась. Обвинять кого-то, футболистов я не буду – это футбол. Футбол состоит не из ошибки одного человека, а из цепочки ошибок. Молодой парень, он ошибся. Ему 20 лет, он не играет в составе. Редко играет. Нападающий тоже вышел у нас – Грант. Ему отдали отличную передачу. Тоже играет в четвертой лиге там где-то.

Поэтому находить крайнего, кого-то обвинять я не буду. Это молодые ребята, они будут прогрессировать. В дальнейшем, думаю, они будут хорошими футболистами. Получилась боевая ничья. Хорошо, что так получилось, в конце мы сравняли счет. Я поблагодарил футболистов за самоотдачу. Просто страдает индивидуальное мастерство – на этом уровне надо забивать мячи. Двигаемся дальше».