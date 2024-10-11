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Лига наций УЕФА. Лига C
Фарерские острова
10.10.2024 21:45 – FT 2 : 2
Армения
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Лига наций
11 октября 2024, 00:09 | Обновлено 11 октября 2024, 00:20
374
2

В Армении недовольны. Петраков не сумел обыграть Фареры

Армения занимает 2-е место в группе, впереди идет Северная Македония

11 октября 2024, 00:09 | Обновлено 11 октября 2024, 00:20
374
2
В Армении недовольны. Петраков не сумел обыграть Фареры
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

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Сборная Армении под руководством украинского специалиста Александра Петракова в статусе фаворита матча не сумела обыграть команду Фарерских островов.

Форвард Гор Манвелян спас Армению от поражения на 90+3 минуте (2:2).

Армения занимает 2-е место в группе C4 (4 очка), впереди идет Северная Македония (7 пунктов).

Лига наций. 3-й тур, 10 октября

🔹 Лига C. Группа 4

21:45. Фарерские острова – Армения – 2:2

Голы: Бенджаминсен, 37, Бьярталид, 85 – Селараян, 44, Манвелян, 90+3

Турнирная таблица

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Лига наций сборная Армении по футболу Александр Петраков сборная Фарерских островов по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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Віталій Ткачук
Який підбір футболістів, так і грають. Краще б до нас повернувся.
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А де ті, що волали: Верніть Петракова?
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