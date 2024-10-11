В Армении недовольны. Петраков не сумел обыграть Фареры

Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

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Сборная Армении под руководством украинского специалиста Александра Петракова в статусе фаворита матча не сумела обыграть команду Фарерских островов.

Форвард Гор Манвелян спас Армению от поражения на 90+3 минуте (2:2).

Армения занимает 2-е место в группе C4 (4 очка), впереди идет Северная Македония (7 пунктов).

Лига наций. 3-й тур, 10 октября

🔹 Лига C. Группа 4

21:45. Фарерские острова – Армения – 2:2

Голы: Бенджаминсен, 37, Бьярталид, 85 – Селараян, 44, Манвелян, 90+3

Турнирная таблица