Фареры – Армения – 2:2. Кто спас Петракова на 90+3 мин? Видео голов и обзор
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Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.
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Сборная Армении под руководством украинского специалиста Александра Петракова в статусе фаворита матча не сумела обыграть команду Фарерских островов.
Форвард Гор Манвелян спас Армению от поражения на 90+3 минуте (2:2).
Армения занимает 2-е место в группе C4 (4 очка), впереди идет Северная Македония (7 пунктов).
Лига наций. 3-й тур, 10 октября
🔹 Лига C. Группа 4
21:45. Фарерские острова – Армения – 2:2
Голы: Бенджаминсен, 37, Бьярталид, 85 – Селараян, 44, Манвелян, 90+3
Видео голов и обзор матча
События матча
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