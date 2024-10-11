Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фареры – Армения – 2:2. Кто спас Петракова на 90+3 мин? Видео голов и обзор
Лига наций УЕФА. Лига C
Фарерские острова
10.10.2024 21:45 – FT 2 : 2
Армения
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
11 октября 2024, 03:31 | Обновлено 11 октября 2024, 03:35
80
0

Фареры – Армения – 2:2. Кто спас Петракова на 90+3 мин? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

11 октября 2024, 03:31 | Обновлено 11 октября 2024, 03:35
80
0
Фареры – Армения – 2:2. Кто спас Петракова на 90+3 мин? Видео голов и обзор
Twitter

Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Армении под руководством украинского специалиста Александра Петракова в статусе фаворита матча не сумела обыграть команду Фарерских островов.

Форвард Гор Манвелян спас Армению от поражения на 90+3 минуте (2:2).

Армения занимает 2-е место в группе C4 (4 очка), впереди идет Северная Македония (7 пунктов).

Лига наций. 3-й тур, 10 октября

🔹 Лига C. Группа 4

21:45. Фарерские острова – Армения – 2:2

Голы: Бенджаминсен, 37, Бьярталид, 85 – Селараян, 44, Манвелян, 90+3

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Гор Манвелян (Армения).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Йоаннес Бьярталид (Фарерские острова).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Селараян (Армения).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Янн Беньяминсен (Фарерские острова).
По теме:
ВИДЕО. Битва футбольных карликов. Как Гибралтар и Сан-Марино сражались
Главный тренер сборной Франции высказался о победе над Израилем
Австрия – Казахстан – 4:0. Разгром в Линце. Видео голов и обзор
сборная Армении по футболу Александр Петраков сборная Фарерских островов по футболу Лига наций видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
Бокс | 10 октября 2024, 07:48 8
Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился

Турки опубликовал фото андеркарда боя Усик – Фьюри, но поставил британца первым

Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
Футбол | 10 октября 2024, 19:30 8
Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро

Несмотря на первоначальные расчеты, нашелся один маловероятный сценарий

Одноклубник Довбика наварил. Италия упустила победу над Бельгией
Футбол | 10.10.2024, 23:45
Одноклубник Довбика наварил. Италия упустила победу над Бельгией
Одноклубник Довбика наварил. Италия упустила победу над Бельгией
Холанд установил рекорд в сборной Норвегии
Футбол | 11.10.2024, 02:47
Холанд установил рекорд в сборной Норвегии
Холанд установил рекорд в сборной Норвегии
Рома нашла замену Довбику. Он играет с украинцем в АПЛ
Футбол | 10.10.2024, 10:52
Рома нашла замену Довбику. Он играет с украинцем в АПЛ
Рома нашла замену Довбику. Он играет с украинцем в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
09.10.2024, 20:33 2
Теннис
МЕССИ: «ПСЖ – это дерьмо. Меня там постоянно освистывали, это повлияло»
МЕССИ: «ПСЖ – это дерьмо. Меня там постоянно освистывали, это повлияло»
09.10.2024, 07:50 14
Футбол
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
09.10.2024, 07:25 11
Футбол
ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!
ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!
09.10.2024, 01:39 6
Футбол
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
10.10.2024, 06:19 1
Футбол
Тренер сборной Украины о матче Франции на ЧМ: «Это подозрительная игра»
Тренер сборной Украины о матче Франции на ЧМ: «Это подозрительная игра»
09.10.2024, 19:15
Футзал
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
09.10.2024, 17:29 2
Война
ФОТО. Экс-первая ракетка мира, которая завершила карьеру, вышла замуж
ФОТО. Экс-первая ракетка мира, которая завершила карьеру, вышла замуж
09.10.2024, 19:49 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем