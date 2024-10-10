Замена Эдерсону? Манчестер Сити нацелен на трансфер вратаря Порту
В услугах Диогу Кошты заинтересован лично Хосеп Гвардиола
Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения вратаря «Порту» Диогу Кошты. Португальский футболист готов перейти в АПЛ.
Как сообщает издание TeamTalk, в трансфере голкипера заинтересован лично главный тренер горожан Пеп Гвардиола. Испанский специалист видит в португальце потенциальную замену нынешнему вратарю Эдерсону. Наставник высоко оценивает футбольные навыки Диогу, а также считает его великим игроком в будущем.
Ранее появилась информация, что Эдерсон получил трансферное предложение от клуба из Саудовской Аравии. Кроме того, в борьбу за бразильца вступил французский гранд.
К слову, Кошта является воспитанником клуба «Порту». За годы выступлений вратарь провел 165 матчей в составе драконов. Вдобавок футболист регулярно играет в составе сборной Португалии.
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