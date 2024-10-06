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  4. Европейский гранд вступил в гонку за Эдерсона
Англия
06 октября 2024, 13:05 |
144
0

Европейский гранд вступил в гонку за Эдерсона

Бразилец может перебраться во Францию

06 октября 2024, 13:05 |
144
0
Европейский гранд вступил в гонку за Эдерсона
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон в летнее трансферное окно может сменить клуб. После интереса, проявленного несколькими командами Саудовской Аравии, такими как Аль-Наср и Аль-Ахли, теперь к борьбе на европейской арене присоединяется новый конкурент: ПСЖ.

Эдерсон, который зарекомендовал себя как один из лучших вратарей мира под руководством Хосепа Гвардиолы, сыграл ключевую роль в недавних успехах Манчестер Сити.

ПСЖ, всегда ищущий высокопоставленных фигур для поддержки своего проекта, полностью включился в гонку за Эдерсона. Сомнения по поводу игры нынешних вратарей клуба заставили парижский совет серьезно рассмотреть возможность предложения вратаря, сообщает fichajes.net.

Следующий трансферный рынок обещает быть захватывающим, и предложение Эдерсона станет одной из центральных тем. И Манчестер Сити, и заинтересованным командам предстоит многое решить в ближайшие месяцы, пока бразильский вратарь оценивает свое будущее.

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Эдерсон ПСЖ Манчестер Сити Лига 1 (Франция) Английская Премьер-лига
Павло Павленко Источник: Fichajes.net
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