Европейский гранд вступил в гонку за Эдерсона

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон в летнее трансферное окно может сменить клуб. После интереса, проявленного несколькими командами Саудовской Аравии, такими как Аль-Наср и Аль-Ахли, теперь к борьбе на европейской арене присоединяется новый конкурент: ПСЖ.

Эдерсон, который зарекомендовал себя как один из лучших вратарей мира под руководством Хосепа Гвардиолы, сыграл ключевую роль в недавних успехах Манчестер Сити.

ПСЖ, всегда ищущий высокопоставленных фигур для поддержки своего проекта, полностью включился в гонку за Эдерсона. Сомнения по поводу игры нынешних вратарей клуба заставили парижский совет серьезно рассмотреть возможность предложения вратаря, сообщает fichajes.net.

Следующий трансферный рынок обещает быть захватывающим, и предложение Эдерсона станет одной из центральных тем. И Манчестер Сити, и заинтересованным командам предстоит многое решить в ближайшие месяцы, пока бразильский вратарь оценивает свое будущее.