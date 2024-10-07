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  4. ПУШИЧ – журналисту: «Вопрос не слишком умный. Вы не разбираетесь в футболе»
Украина. Премьер лига
07 октября 2024, 09:19 |
2441
11

ПУШИЧ – журналисту: «Вопрос не слишком умный. Вы не разбираетесь в футболе»

Дерзкий ответ наставника Шахтера во время пресс-конференции после матча с ЛНЗ (5:1)

07 октября 2024, 09:19 |
2441
11
ПУШИЧ – журналисту: «Вопрос не слишком умный. Вы не разбираетесь в футболе»
ФК Шахтер. Марино Пушич

6 октября прошел матч 9-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на Арене Львов. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу горняков.

После завершения встречи главный тренер донецкого коллектива Марино Пушич провел пресс-конференцию. Мистер начал общение с дерзкого ответа на один из вопросов:

– Почему такой контраст между выступлениями в УПЛ и еврокубках? Сегодня у вашей команды была и динамика, и моменты, и агрессия – все то, чего не хватало в Лиге чемпионов? Что мешает?

– Добрый вечер. Прежде всего хотел бы сказать, что сегодня моя команда отыграла на просто фантастическом уровне: я очень доволен тем, как мы строили игру в целом и как реагировали на события на поле.

И потому я могу только похвалить своих игроков. Что касается вашего вопроса, то я вынужден сказать, что он не слишком умный. Ведь если вы ставите в один ряд национальные и еврокубковые соревнования, то вы не очень хорошо разбираетесь в футболе. Извините, но это некорректный вопрос.

Видеообзор матча Шахтер – ЛНЗ (5:1)

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Марино Пушич Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 11
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ALFred
Треба було запитати чому ви досі очолюєте цей клуб, чи це теж некоректне запитання 
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+3
Burevestnik
ну не міг тренер сказати шо
в ЛЧ суперник загнав його клуб в дупу,
а в ЧУ таких нема...
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+3
Falko
Дуже проста відповідь: суперник в єврокубку був сильніший, вправніший і організованіший, тому в нас проти нього моменти не виникали і агресії не вийшло. Ото й усьо.
Але Остапа понесло.
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+2
Serhii P.
"Потому что это, бл*ть, совсем другой турнир" (В. Безсонов)
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+2
turist86
"Моя команда відіграла на просто фантастичному рівні".
Пушич, покажеш свою фантастичну гру за 2 тижні у матчі з Арсеналом?
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+1
Богдан Харух
а що він не так сказав...виходить Шахтар проти Аталанти...колінка трясуться у Шахтаря...виходить ЛНЗ проти Шахтаря.. колінка трясуться у ЛНЗ...все ж очевидно різниця в колінках...бо коли виходить "найкращий Шахтар в історії"...його бояться всі...але лише в Україні..окрім Динамо)
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0
Xvalenok03
А в чому зухвалість відповіді?
Доволі корректна відповідь.
Навіть вібачився в кінці.
Хоча, згоден, міг би відповісти докладніше цьому журналісту. Треба спортивніх журналістів вчити розбиратись в темі.
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-3
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Vbolivalnyk-Peter
Ну насправді нема чого шукати сенсації там де її немає! Тут відповідь абсолютно коректна та навіть суперввічлива. Тільки повний дилетант міг сформулювати так питання! 
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-4
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