ПУШИЧ – журналисту: «Вопрос не слишком умный. Вы не разбираетесь в футболе»
Дерзкий ответ наставника Шахтера во время пресс-конференции после матча с ЛНЗ (5:1)
6 октября прошел матч 9-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы.
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Поединок состоялся на Арене Львов. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу горняков.
После завершения встречи главный тренер донецкого коллектива Марино Пушич провел пресс-конференцию. Мистер начал общение с дерзкого ответа на один из вопросов:
– Почему такой контраст между выступлениями в УПЛ и еврокубках? Сегодня у вашей команды была и динамика, и моменты, и агрессия – все то, чего не хватало в Лиге чемпионов? Что мешает?
– Добрый вечер. Прежде всего хотел бы сказать, что сегодня моя команда отыграла на просто фантастическом уровне: я очень доволен тем, как мы строили игру в целом и как реагировали на события на поле.
И потому я могу только похвалить своих игроков. Что касается вашего вопроса, то я вынужден сказать, что он не слишком умный. Ведь если вы ставите в один ряд национальные и еврокубковые соревнования, то вы не очень хорошо разбираетесь в футболе. Извините, но это некорректный вопрос.
Видеообзор матча Шахтер – ЛНЗ (5:1)
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а в ЧУ таких нема...
Але Остапа понесло.
Пушич, покажеш свою фантастичну гру за 2 тижні у матчі з Арсеналом?
Доволі корректна відповідь.
Навіть вібачився в кінці.
Хоча, згоден, міг би відповісти докладніше цьому журналісту. Треба спортивніх журналістів вчити розбиратись в темі.