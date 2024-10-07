ПУШИЧ – журналисту: «Вопрос не слишком умный. Вы не разбираетесь в футболе»

6 октября прошел матч 9-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы.

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Поединок состоялся на Арене Львов. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу горняков.

После завершения встречи главный тренер донецкого коллектива Марино Пушич провел пресс-конференцию. Мистер начал общение с дерзкого ответа на один из вопросов:

– Почему такой контраст между выступлениями в УПЛ и еврокубках? Сегодня у вашей команды была и динамика, и моменты, и агрессия – все то, чего не хватало в Лиге чемпионов? Что мешает?

– Добрый вечер. Прежде всего хотел бы сказать, что сегодня моя команда отыграла на просто фантастическом уровне: я очень доволен тем, как мы строили игру в целом и как реагировали на события на поле.

И потому я могу только похвалить своих игроков. Что касается вашего вопроса, то я вынужден сказать, что он не слишком умный. Ведь если вы ставите в один ряд национальные и еврокубковые соревнования, то вы не очень хорошо разбираетесь в футболе. Извините, но это некорректный вопрос.

Видеообзор матча Шахтер – ЛНЗ (5:1)