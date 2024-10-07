Стали известны все игровые показатели Довбика в матче с Монцей

6 октября в 7-м туре итальянской Серии А «Рома» сыграла на выезде с «Монцей» вничью 1:1.

Украинский нападающий «волков» Артем Довбик начал встречу в стартовом составе своей команды и отыграл весь поединок. На 61-й минуте он стал автором гола – 3-го для себя в нынешнем чемпионате Италии.

Авторитетный статистический портал Sofascore оценил игру Довбика оценкой 7,8 и назвал Артема лучшим игроком поединка.

Украинец совершил в матче один удар в створ ворот соперников, один – мимо ворот, еще один удар был заблокирован. Довбик выполнил 4 попытки дриблинга, две из них были удачными. Артем 27 раз коснулся мяча. Он 8 раз вел борьбу за позицию, 5 раз вышел в ней победителем. Довбик заработал 2 фола, один раз нарушил правила, совершил 4 потери мяча.

Карта игровой активности Артема Довбика