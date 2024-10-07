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Италия
07 октября 2024, 11:47 | Обновлено 07 октября 2024, 11:53
313
0

Таблица Серии А. Где Рома после ничьей с Монцой, которой забил Довбик?

В итальянском чемпионате сыгран 7-й тур

07 октября 2024, 11:47 | Обновлено 07 октября 2024, 11:53
313
0
Таблица Серии А. Где Рома после ничьей с Монцой, которой забил Довбик?
Getty Images/Global Images Ukraine

4-6 октября в чемпионате Италии были проведены матчи 7-го тура сезона 2024/2025.

Римская «Рома» с Артемом Довбиком сыграла на выезде вничью 1:1 с «Монцей».

Украинец появился в стартовом составе «волков» и отыграл весь поединок. На 61-й минуте он стал автором гола.

Для Довбика этот гол стал 3-м в текущем чемпионате Италии с семи матчах и четвертым за «Рому» во всех турнирах.

Команда «Дженоа» без травмированного украинца Руслана Малиновского в гостях потерпела крупное поражение от «Аталанты» – 1:5.

В таблице Серии А «Рома» занимает 9-е место с 10 очками. У «Дженоа» 5 пунктов и 18-я позиция. Лидирует «Наполи», имея 16 очков.

20 октября «Рома» дома сыграет с «Интером», а «Дженоа» 19-го числа примет на своем поле «Болонью».

Серия А. 7-й тур. 4-6 октября

  • Наполи – Комо – 3:1
  • Верона – Венеция – 2:1
  • Удинезе – Лечче – 1:0
  • Аталанта – Дженоа – 5:1
  • Интер – Торино – 3:2
  • Ювентус – Кальяри – 1:1
  • Лацио – Эмполи – 2:1
  • Болонья – Парма – 0:0
  • Монца – Рома – 1:1
  • Фиорентина – Милан – 2:1

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Наполи 7 5 1 1 14 - 5 16
2 Интер Милан 7 4 2 1 16 - 9 14
3 Ювентус 7 3 4 0 10 - 1 13
4 Лацио 7 4 1 2 14 - 11 13
5 Удинезе 7 4 1 2 10 - 10 13
6 Милан 7 3 2 2 15 - 9 11
7 Торино 7 3 2 2 12 - 11 11
8 Аталанта 7 3 1 3 16 - 13 10
9 Рома 7 2 4 1 8 - 5 10
10 Эмполи 7 2 4 1 6 - 4 10
11 Фиорентина 7 2 4 1 9 - 8 10
12 Эллас Верона 7 3 0 4 12 - 12 9
13 Болонья 7 1 5 1 7 - 9 8
14 Комо 7 2 2 3 10 - 14 8
15 Парма 7 1 3 3 10 - 12 6
16 Кальяри 7 1 3 3 5 - 11 6
17 Лечче 7 1 2 4 3 - 12 5
18 Дженоа 7 1 2 4 5 - 15 5
19 Монца 7 0 4 3 5 - 9 4
20 Венеция 7 1 1 5 5 - 12 4
Полная таблица

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