Таблица Серии А. Где Рома после ничьей с Монцой, которой забил Довбик?

4-6 октября в чемпионате Италии были проведены матчи 7-го тура сезона 2024/2025.

Римская «Рома» с Артемом Довбиком сыграла на выезде вничью 1:1 с «Монцей».

Украинец появился в стартовом составе «волков» и отыграл весь поединок. На 61-й минуте он стал автором гола.

Для Довбика этот гол стал 3-м в текущем чемпионате Италии с семи матчах и четвертым за «Рому» во всех турнирах.

Команда «Дженоа» без травмированного украинца Руслана Малиновского в гостях потерпела крупное поражение от «Аталанты» – 1:5.

В таблице Серии А «Рома» занимает 9-е место с 10 очками. У «Дженоа» 5 пунктов и 18-я позиция. Лидирует «Наполи», имея 16 очков.

20 октября «Рома» дома сыграет с «Интером», а «Дженоа» 19-го числа примет на своем поле «Болонью».

Серия А. 7-й тур. 4-6 октября

Наполи – Комо – 3:1

Верона – Венеция – 2:1

Удинезе – Лечче – 1:0

Аталанта – Дженоа – 5:1

Интер – Торино – 3:2

Ювентус – Кальяри – 1:1

Лацио – Эмполи – 2:1

Болонья – Парма – 0:0

Монца – Рома – 1:1

Фиорентина – Милан – 2:1

Турнирная таблица