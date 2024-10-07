Таблица Серии А. Где Рома после ничьей с Монцой, которой забил Довбик?
В итальянском чемпионате сыгран 7-й тур
4-6 октября в чемпионате Италии были проведены матчи 7-го тура сезона 2024/2025.
Римская «Рома» с Артемом Довбиком сыграла на выезде вничью 1:1 с «Монцей».
Украинец появился в стартовом составе «волков» и отыграл весь поединок. На 61-й минуте он стал автором гола.
Для Довбика этот гол стал 3-м в текущем чемпионате Италии с семи матчах и четвертым за «Рому» во всех турнирах.
Команда «Дженоа» без травмированного украинца Руслана Малиновского в гостях потерпела крупное поражение от «Аталанты» – 1:5.
В таблице Серии А «Рома» занимает 9-е место с 10 очками. У «Дженоа» 5 пунктов и 18-я позиция. Лидирует «Наполи», имея 16 очков.
20 октября «Рома» дома сыграет с «Интером», а «Дженоа» 19-го числа примет на своем поле «Болонью».
Серия А. 7-й тур. 4-6 октября
- Наполи – Комо – 3:1
- Верона – Венеция – 2:1
- Удинезе – Лечче – 1:0
- Аталанта – Дженоа – 5:1
- Интер – Торино – 3:2
- Ювентус – Кальяри – 1:1
- Лацио – Эмполи – 2:1
- Болонья – Парма – 0:0
- Монца – Рома – 1:1
- Фиорентина – Милан – 2:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Наполи
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|2
|Интер Милан
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|3
|Ювентус
|7
|3
|4
|0
|10 - 1
|13
|4
|Лацио
|7
|4
|1
|2
|14 - 11
|13
|5
|Удинезе
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|6
|Милан
|7
|3
|2
|2
|15 - 9
|11
|7
|Торино
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8
|Аталанта
|7
|3
|1
|3
|16 - 13
|10
|9
|Рома
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|10
|Эмполи
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|11
|Фиорентина
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|12
|Эллас Верона
|7
|3
|0
|4
|12 - 12
|9
|13
|Болонья
|7
|1
|5
|1
|7 - 9
|8
|14
|Комо
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|15
|Парма
|7
|1
|3
|3
|10 - 12
|6
|16
|Кальяри
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|17
|Лечче
|7
|1
|2
|4
|3 - 12
|5
|18
|Дженоа
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|19
|Монца
|7
|0
|4
|3
|5 - 9
|4
|20
|Венеция
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
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