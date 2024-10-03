Дембеле отправлен домой. ПСЖ объяснил причину
Вингер имеет проблемы со здоровьем
Усман Дембеле не может нормально подготовиться к следующему матчу с «ПСЖ». Французский вингер нездоров.
Футболист не играл в матче «ПСЖ» против «Арсенала» в Лиге чемпионов. Главный тренер парижан Луис Энрике не взял его на эту встречу по дисциплинарным соображениям.
Дембеле должен был вернуться в команду в четверг. Однако в тренировках чемпионов Франции он не принимал участия. Причина не в очередном конфликте с Луисом Энрике. На этот раз вингер нездоров.
«Когда Дембеле появился в тренировочном центре, врачи клуба диагностировали у него стенокардию. Ему разрешили вернуться домой. Его возвращение к тренировкам ожидается в пятницу», – сообщили в клубе.
В воскресенье «ПСЖ» сыграет против «Ниццы». Позже Дембеле должен явиться на сборы сборной Франции, которой предстоит сыграть в Лиге наций с Бельгией и Израилем.
В этом сезоне Дембеле сыграл за «ПСЖ» семь матчей. Он забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
Point médical concernant Ousmane Dembélé @Aspetar— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 3, 2024
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