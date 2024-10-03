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  4. Дембеле отправлен домой. ПСЖ объяснил причину
Франция
03 октября 2024, 16:59 | Обновлено 03 октября 2024, 17:00
509
0

Дембеле отправлен домой. ПСЖ объяснил причину

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03 октября 2024, 16:59 | Обновлено 03 октября 2024, 17:00
509
0
Дембеле отправлен домой. ПСЖ объяснил причину
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Усман Дембеле не может нормально подготовиться к следующему матчу с «ПСЖ». Французский вингер нездоров.

Футболист не играл в матче «ПСЖ» против «Арсенала» в Лиге чемпионов. Главный тренер парижан Луис Энрике не взял его на эту встречу по дисциплинарным соображениям.

Дембеле должен был вернуться в команду в четверг. Однако в тренировках чемпионов Франции он не принимал участия. Причина не в очередном конфликте с Луисом Энрике. На этот раз вингер нездоров.

«Когда Дембеле появился в тренировочном центре, врачи клуба диагностировали у него стенокардию. Ему разрешили вернуться домой. Его возвращение к тренировкам ожидается в пятницу», – сообщили в клубе.

В воскресенье «ПСЖ» сыграет против «Ниццы». Позже Дембеле должен явиться на сборы сборной Франции, которой предстоит сыграть в Лиге наций с Бельгией и Израилем.

В этом сезоне Дембеле сыграл за «ПСЖ» семь матчей. Он забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

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Павло Павленко Sport.ua
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