Таблица Ла Лиги после фиаско Барселоны, ничьей Реала и победы Вильярреала

27–30 сентября состоялись матчи 8-го тура Ла Лиги 2024/25.

Барселона потерпела первое поражение в сезоне, уступив Осасуне 2:4.

Жирона вместе с Виктором Цыганковым сыграла вничью с Сельтой 1:1. Украинец провел все 90 минут на поле.

В мадридском дерби между Атлетико и Реалом была зафиксирована мировая – 1:1. Для подопечных Диего Симеоне 1 очко на 90+5-й минуте вырвал Анхель Корреа. Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных, ворота королевского клуба защищал Тибо Куртуа.

В заключительном поединке тура Вильярреал одолел Лас-Пальмас 3:1.

Несмотря на поражение, Барселона сохранила за собой лидерство в таблице чемпионата Испании с 21 очком. Вторым идет Реал с 18 пунктами. Топ-3 замыкает Вильяррел с 17 баллами.

Жирона и Цыганков располагаются на 12-й позиции с 9 очками.

Ла Лига 2024/25. 8-й тур, 27–30 сентября

Вальядолид – Мальорка – 1:2

– 1:2 Хетафе – Алавес – 2:0

– Алавес – 2:0 Райо Вальекано – Леганес – 1:1

Реал Сосьедад – Валенсия – 3:0

– Валенсия – 3:0 Осасуна – Барселона – 4:2

– Барселона – 4:2 Сельта – Жирона – 1:1

Атлетик – Севилья – 1:1

Бетис – Эспаньол – 1:0

– Эспаньол – 1:0 Атлетико – Реал – 1:1

Вильярреал – Лас-Пальмас – 3:1

Таблица Ла Лиги после 8 туров