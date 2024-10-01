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Испания
01 октября 2024, 04:29 |
403
0

Таблица Ла Лиги после фиаско Барселоны, ничьей Реала и победы Вильярреала

27–30 сентября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Испании 2024/25

01 октября 2024, 04:29 |
403
0
Таблица Ла Лиги после фиаско Барселоны, ничьей Реала и победы Вильярреала
Getty Images/Global Images Ukraine

27–30 сентября состоялись матчи 8-го тура Ла Лиги 2024/25.

Барселона потерпела первое поражение в сезоне, уступив Осасуне 2:4.

Жирона вместе с Виктором Цыганковым сыграла вничью с Сельтой 1:1. Украинец провел все 90 минут на поле.

В мадридском дерби между Атлетико и Реалом была зафиксирована мировая – 1:1. Для подопечных Диего Симеоне 1 очко на 90+5-й минуте вырвал Анхель Корреа. Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных, ворота королевского клуба защищал Тибо Куртуа.

В заключительном поединке тура Вильярреал одолел Лас-Пальмас 3:1.

Несмотря на поражение, Барселона сохранила за собой лидерство в таблице чемпионата Испании с 21 очком. Вторым идет Реал с 18 пунктами. Топ-3 замыкает Вильяррел с 17 баллами.

Жирона и Цыганков располагаются на 12-й позиции с 9 очками.

Ла Лига 2024/25. 8-й тур, 27–30 сентября

  • Вальядолид – Мальорка – 1:2
  • Хетафе – Алавес – 2:0
  • Райо Вальекано – Леганес – 1:1
  • Реал Сосьедад – Валенсия – 3:0
  • Осасуна – Барселона – 4:2
  • Сельта – Жирона – 1:1
  • Атлетик – Севилья – 1:1
  • Бетис – Эспаньол – 1:0
  • Атлетико – Реал – 1:1
  • Вильярреал – Лас-Пальмас – 3:1

Таблица Ла Лиги после 8 туров

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 8 7 0 1 25 - 9 21
2 Реал Мадрид 8 5 3 0 17 - 6 18
3 Вильярреал 8 5 2 1 17 - 15 17
4 Атлетико Мадрид 8 4 4 0 12 - 4 16
5 Атлетик Бильбао 8 4 2 2 12 - 8 14
6 Мальорка 8 4 2 2 8 - 6 14
7 Осасуна 8 4 2 2 12 - 13 14
8 Бетис 8 3 3 2 8 - 7 12
9 Райо Вальекано 8 2 4 2 9 - 8 10
10 Сельта 8 3 1 4 15 - 15 10
11 Алавес 8 3 1 4 11 - 12 10
12 Жирона 8 2 3 3 9 - 11 9
13 Севилья 8 2 3 3 8 - 10 9
14 Реал Сосьедад 8 2 2 4 6 - 7 8
15 Хетафе 8 1 4 3 5 - 6 7
16 Леганес 8 1 4 3 5 - 9 7
17 Эспаньол 8 2 1 5 7 - 12 7
18 Валенсия 8 1 2 5 5 - 13 5
19 Вальядолид 8 1 2 5 4 - 17 5
20 Лас Пальмас 8 0 3 5 9 - 16 3
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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