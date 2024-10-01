Таблица Ла Лиги после фиаско Барселоны, ничьей Реала и победы Вильярреала
27–30 сентября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Испании 2024/25
27–30 сентября состоялись матчи 8-го тура Ла Лиги 2024/25.
Барселона потерпела первое поражение в сезоне, уступив Осасуне 2:4.
Жирона вместе с Виктором Цыганковым сыграла вничью с Сельтой 1:1. Украинец провел все 90 минут на поле.
В мадридском дерби между Атлетико и Реалом была зафиксирована мировая – 1:1. Для подопечных Диего Симеоне 1 очко на 90+5-й минуте вырвал Анхель Корреа. Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных, ворота королевского клуба защищал Тибо Куртуа.
В заключительном поединке тура Вильярреал одолел Лас-Пальмас 3:1.
Несмотря на поражение, Барселона сохранила за собой лидерство в таблице чемпионата Испании с 21 очком. Вторым идет Реал с 18 пунктами. Топ-3 замыкает Вильяррел с 17 баллами.
Жирона и Цыганков располагаются на 12-й позиции с 9 очками.
Ла Лига 2024/25. 8-й тур, 27–30 сентября
- Вальядолид – Мальорка – 1:2
- Хетафе – Алавес – 2:0
- Райо Вальекано – Леганес – 1:1
- Реал Сосьедад – Валенсия – 3:0
- Осасуна – Барселона – 4:2
- Сельта – Жирона – 1:1
- Атлетик – Севилья – 1:1
- Бетис – Эспаньол – 1:0
- Атлетико – Реал – 1:1
- Вильярреал – Лас-Пальмас – 3:1
Таблица Ла Лиги после 8 туров
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|8
|7
|0
|1
|25 - 9
|21
|2
|Реал Мадрид
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|3
|Вильярреал
|8
|5
|2
|1
|17 - 15
|17
|4
|Атлетико Мадрид
|8
|4
|4
|0
|12 - 4
|16
|5
|Атлетик Бильбао
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6
|Мальорка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7
|Осасуна
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|8
|Бетис
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9
|Райо Вальекано
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|10
|Сельта
|8
|3
|1
|4
|15 - 15
|10
|11
|Алавес
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12
|Жирона
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|13
|Севилья
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14
|Реал Сосьедад
|8
|2
|2
|4
|6 - 7
|8
|15
|Хетафе
|8
|1
|4
|3
|5 - 6
|7
|16
|Леганес
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|17
|Эспаньол
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|18
|Валенсия
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|19
|Вальядолид
|8
|1
|2
|5
|4 - 17
|5
|20
|Лас Пальмас
|8
|0
|3
|5
|9 - 16
|3
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