ОФИЦИАЛЬНО. Реал сообщил о результатах обследования Куртуа

Мадридский «Реал» выступил с официальным сообщением относительно обследования, проведенного голкиперу команды Тибо Куртуа.

«После обследования, проведенного сегодня медицинской службой «Реала» нашего игрока Тибо Куртуа, у него диагностировали травму отводящей мышцы левой ноги», – говорится в релизе «галактикос».

О возможных сроках восстановления 32-летнего стража ворот ничего не сообщается.

Как известно, о проблемах со здоровьем у Куртуа главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уведомил после матча Ла Лиги с «Атлетико» (1:1), который состоялся в воскресенье, 29 сентября.

Ранее сообщалось, что «Реал», а также украинский голкипер Андрей Лунин, который, вероятно, вернется в старт команды, уже начали подготовку к матчу Лиги чемпионов с «Лиллем».