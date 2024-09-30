Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Реал сообщил о результатах обследования Куртуа
Испания
30 сентября 2024, 13:50 | Обновлено 30 сентября 2024, 13:57
859
2

ОФИЦИАЛЬНО. Реал сообщил о результатах обследования Куртуа

Бельгиец выбыл из игровой обоймы

30 сентября 2024, 13:50 | Обновлено 30 сентября 2024, 13:57
859
2
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сообщил о результатах обследования Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Мадридский «Реал» выступил с официальным сообщением относительно обследования, проведенного голкиперу команды Тибо Куртуа.

«После обследования, проведенного сегодня медицинской службой «Реала» нашего игрока Тибо Куртуа, у него диагностировали травму отводящей мышцы левой ноги», – говорится в релизе «галактикос».

О возможных сроках восстановления 32-летнего стража ворот ничего не сообщается.

Как известно, о проблемах со здоровьем у Куртуа главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уведомил после матча Ла Лиги с «Атлетико» (1:1), который состоялся в воскресенье, 29 сентября.

Ранее сообщалось, что «Реал», а также украинский голкипер Андрей Лунин, который, вероятно, вернется в старт команды, уже начали подготовку к матчу Лиги чемпионов с «Лиллем».

По теме:
Стадиону Атлетико грозят санкции после инцидента в матче с Реалом
ФОТО. Лунин – в строю, Реал готовится к Лиллю
Шанс для Лунина. Стало известно, когда вернется Куртуа
Тибо Куртуа травма Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
Футзал | 29 сентября 2024, 20:05 2
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?

2 октября в полуфинале ЧМ-2024 соперником Украины будет Бразилия

Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
Бокс | 30 сентября 2024, 07:40 8
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»

Дон Чарльз высказался об украинском чемпионе

Родри угрожал забастовкой, Фигу – снижением зарплат. За кем правда?
Футбол | 30.09.2024, 12:04
Родри угрожал забастовкой, Фигу – снижением зарплат. За кем правда?
Родри угрожал забастовкой, Фигу – снижением зарплат. За кем правда?
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
Футзал | 29.09.2024, 20:50
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
Звездный нападающий ПСЖ отстранен от команды. В чем причина?
Футбол | 30.09.2024, 13:34
Звездный нападающий ПСЖ отстранен от команды. В чем причина?
Звездный нападающий ПСЖ отстранен от команды. В чем причина?
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Aleks Komarov
Linin comes back 
Ответить
0
Перець
та всім пох
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
29.09.2024, 19:54 3
Футзал
Левый Берег – Динамо – 0:3. Михавко, Бражко, Рубчинский. Видео голов, обзор
Левый Берег – Динамо – 0:3. Михавко, Бражко, Рубчинский. Видео голов, обзор
29.09.2024, 21:01 1
Футбол
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
29.09.2024, 18:01 10
Футбол
Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом
Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом
30.09.2024, 03:03
Футбол
«У меня один вопрос». Шеннон Бриггс оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
«У меня один вопрос». Шеннон Бриггс оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
28.09.2024, 08:16 2
Бокс
Матч между Атлетико и Реалом приостановлен во втором тайме. Что случилось?
Матч между Атлетико и Реалом приостановлен во втором тайме. Что случилось?
29.09.2024, 23:32 1
Футбол
«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
29.09.2024, 07:14 1
Бокс
Праздник атакующего футзала. Сборная Украины вышла в полуфинал ЧМ
Праздник атакующего футзала. Сборная Украины вышла в полуфинал ЧМ
29.09.2024, 19:44 41
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем