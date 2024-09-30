ФОТО. Лунин – в строю, Реал готовится к Лиллю

Пресс-служба мадридского «Реала» уведомила о том, что команда Карло Анчелотти тренируется в рамках подготовки к предстоящему матчу 2-го тура Лиги чемпионов.

«Галактикос» в среду, 2 октября, как известно, ждет встреча на выезде с французским «Лиллем» (начало – в 22:00 по киевскому времени).

В фотоотчете о тренировке, которым поделилась пресс-служба мадридцев, присутствует фотография украинского голкипера Андрея Лунина. Он, вероятнее всего, выйдет в старте «Реала» против «Лилля», так как у основного голкипера команды Тибо Куртуа после матча в Ла Лиге с «Атлетико» (1:1), напомним, возникли проблемы со здоровьем.

ФК Реал Мадрид

ФК Реал Мадрид

ФК Реал Мадрид

ФК Реал Мадрид

ФК Реал Мадрид

ФК Реал Мадрид

ФК Реал Мадрид