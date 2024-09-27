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Первая лига
Металлист 1925
27.09.2024 16:00 – FT 0 : 1
Полтава
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Украина. Первая лига
27 сентября 2024, 23:05 | Обновлено 27 сентября 2024, 23:13
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Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «От некоторых игроков я ожидаю большего»

Главный тренер Металлиста 1925 прокомментировал матч против СК Полтава

27 сентября 2024, 23:05 | Обновлено 27 сентября 2024, 23:13
502
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Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «От некоторых игроков я ожидаю большего»
ФК Металлист 1925. Патрик ван Леувен

Наставник «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен после поражения от «Полтавы» (0:1) назвал причины неудачных выступлений его команды в Первой лиге.

– Трудно что-то сказать, мы очень медленно начали эту игру, отдали инициативу. Медленно работали с мячом, только после двадцатой минуты немножко начали двигаться, немножко начали работать фланги. Был момент у Юрченко, незасчитанный гол Чурко, я так и не понял, какое нарушение там увидели. Но и соперник включился под концовку тайма и забил.

Вторая половина игры. Мы взяли больше под контроль мяч, были моменты достаточно дискуссионные, не было ли там пенальти в эпизоде с Сидоровым, были несколько ошибок от бригады арбитров. В конце мы хотели создать штурм ворот соперника, но не все получалось в завершающей стадии, но мы до последней секунды пытались сравнять счет. Для этого выпустили Бугая вторым нападающим, хотели использовать быстрые фланги, насытить атакующее звено, но, в то же время, рисковали, потому что соперник мог подловить на контратаке. Где-то мы долго принимали решение, пробить или отдать пас. Мы не смогли забить... Хотя, повторюсь, некоторые решения арбитра достаточно дискуссионные, по моему мнению.

– Все задаются вопросом, почему имея такой сильный состав, вы пока не достигаете необходимого результата? Это психология, недостаточная физическая готовность игроков или футболисты не понимают ваши требования?

– Вы своим вопросом почти дали ответ. Да, есть определенные моменты, где мы еще не до конца понимаем друг друга, но они стремятся играть в футбол, они это умеют, но еще не все получается. Это новая ситуация, они должны себя показывать, у них есть сильные качества, они должны больше верить в себя и побеждать. Они создают моменты, тот же момент Юрченко, он должен был там забивать. Мы создаем возможности, но должны больше забивать, будем продолжать работать над этим. На счет физического состояния, уже такой проблемы я не вижу, они играют до конца и стремятся побеждать. Главный вопрос, как мы будем забивать и лучше играть в заключительной фазе атаки.

– Достаточный ли уровень конкуренции в команде? Понимают ли игроки, что есть другие футболисты, которые дышат в спину?

– У нас есть игроки с разным набором качеств, от некоторых я ожидаю большего. Речь об опытных игроках, от которых я ожидаю большего, чтобы они были помощниками тренерского штаба на поле, чтобы они контролировали организацию игры на поле. А сегодня бывало, что опытные игроки теряли позиции и не выполняли задачи до конца. Этого не должно быть, эти игроки должны быть лидерами на поле. Держать структуру игры и быть примером для других.

«Металлист 1925» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги группы Б.

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Металлист 1925 Полтава Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Патрик ван Леувен пресс-конференция
Павло Павленко Источник: ФК Металлист 1925
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