Первая лига. Металлист 1925 проиграл лидеру, успех Мариуполя

В Первой лиге состоялись два матча 9-го тура. Металлист 1925 в игре против лидера группы Б Полтавы уступил со счетом 0:1. У команды Патрика ван Леувена в сезоне лишь две победы и 10 пунктов.

А вот Полтава набрала 20 очков и остается первой.

В другом матче дня Мариуполь одолел Кремень, команда идет в топ-3 группы.

Первая лига. Группа Б, 9-й тур

Металлист 1925 – Полтава 0:1

Гол: Марусич, 45

Мариуполь – Кремень 2:1

Голы: Зубков, 27, Богданов, 67 – Молько, 59

Турнирная таблица