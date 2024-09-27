27.09.2024 16:00 – FT 0 : 1
Украина. Первая лига27 сентября 2024, 18:52 |
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Первая лига. Металлист 1925 проиграл лидеру, успех Мариуполя
У команды ван Леувена очередной неудачный матч
27 сентября 2024, 18:52 |
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В Первой лиге состоялись два матча 9-го тура. Металлист 1925 в игре против лидера группы Б Полтавы уступил со счетом 0:1. У команды Патрика ван Леувена в сезоне лишь две победы и 10 пунктов.
А вот Полтава набрала 20 очков и остается первой.
В другом матче дня Мариуполь одолел Кремень, команда идет в топ-3 группы.
Первая лига. Группа Б, 9-й тур
Металлист 1925 – Полтава 0:1
Гол: Марусич, 45
Мариуполь – Кремень 2:1
Голы: Зубков, 27, Богданов, 67 – Молько, 59
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