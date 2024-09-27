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Первая лига
ФСК Мариуполь
27.09.2024 14:00 – 65 1 : 1
Кремень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
27 сентября 2024, 14:10 | Обновлено 27 сентября 2024, 14:16
141
0

ФСК Мариуполь – Кремень, Металлист 1925 – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 27 сентября видеотрансляции матчей 9-го тура Первой лиги

27 сентября 2024, 14:10 | Обновлено 27 сентября 2024, 14:16
141
0
ФСК Мариуполь – Кремень, Металлист 1925 – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE
ФСК Мариуполь

27 сентября проходят поединки 9-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 9-й тур, 27 сентября

  • 14:00. ФСК Мариуполь – Кремень Кременчуг
  • 16:00. Металлист 1925 Харьков – Полтава

Турнирная таблица

14:00. ФСК Мариуполь – Кремень Кременчуг

16:00. Металлист 1925 Харьков – Полтава

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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