27.09.2024 14:00 – 65’ 1 : 1
Украина. Первая лига27 сентября 2024, 14:10 | Обновлено 27 сентября 2024, 14:16
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ФСК Мариуполь – Кремень, Металлист 1925 – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 27 сентября видеотрансляции матчей 9-го тура Первой лиги
27 сентября 2024, 14:10 | Обновлено 27 сентября 2024, 14:16
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27 сентября проходят поединки 9-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 9-й тур, 27 сентября
- 14:00. ФСК Мариуполь – Кремень Кременчуг
- 16:00. Металлист 1925 Харьков – Полтава
Турнирная таблица
14:00. ФСК Мариуполь – Кремень Кременчуг
16:00. Металлист 1925 Харьков – Полтава
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