Моуриньо дал оценку победному старту Фенербахче в Лиге Европы

Главный тренер турецкого клуба «Фенербахче» Жозе Моуриньо прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура основного турнира Лиги Европы с «Сен-Жилуазом» (2:1).

«Ключевым моментом игры стал наш первый гол, потому что до этого момента «Юнион» играл очень хорошо и создал несколько моментов. Во втором тайме мы были намного сильнее и владели мячом», – заявил Моуриньо.

В 2-м туре евротурнира «Фенербахче» 3 октября встретится с «Твенте».

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» потроллил Моуриньо.