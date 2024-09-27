26.09.2024 19:45 – FT 2 : 1
Лига Европы27 сентября 2024, 09:12 | Обновлено 27 сентября 2024, 09:35
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Моуриньо дал оценку победному старту Фенербахче в Лиге Европы
Португалец – о выигрыше подопечных у «Сен-Жилуаза»
27 сентября 2024, 09:12 | Обновлено 27 сентября 2024, 09:35
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Главный тренер турецкого клуба «Фенербахче» Жозе Моуриньо прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура основного турнира Лиги Европы с «Сен-Жилуазом» (2:1).
«Ключевым моментом игры стал наш первый гол, потому что до этого момента «Юнион» играл очень хорошо и создал несколько моментов. Во втором тайме мы были намного сильнее и владели мячом», – заявил Моуриньо.
В 2-м туре евротурнира «Фенербахче» 3 октября встретится с «Твенте».
Ранее сообщалось, что «Галатасарай» потроллил Моуриньо.
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