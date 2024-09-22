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Турция
22 сентября 2024, 05:00 | Обновлено 22 сентября 2024, 05:21
169
0

ФОТО. «Плачущий». Галатасарай потроллил Жозе Моуриньо

Стамбульский клуб выложил издевательский пост после победы в дерби

22 сентября 2024, 05:00 | Обновлено 22 сентября 2024, 05:21
169
0
ФОТО. «Плачущий». Галатасарай потроллил Жозе Моуриньо
webaslan.com. Жозе Моуриньо

После победы в центральном матче 6 тура чемпионата Турции по футболу над «Фенербахче» (3:1, голами в матче отличились Эдин Джеко за хозяев и Ливакович (автогол), Мертенс и Сара за гостей) стамбульский «Галатасарай» в социальных сетях поиздевался над главным тренером оппонентов Жозе Моуриньо.

«Галатасарай» выложил в сеть обложку несуществующей книги «The Crying One» (переводится как «Плачущий»), на которой изображен главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо.

В аннотации книги на обложке размещен текст: «Во время чтения вы будете поражены играми ума, которые предназначены для игры. Он мастер плакать. Психозы, переживаемые автором через карточки, заставляют вас смеяться и думать. Автор умело отражает предоставленные ему привилегии с вымышленным миром. Он удачно создает фантастический мир своими представлениями о реальности».

Авторы поста намекают на поведение Моуриньо во время игр и обыгрывают его прозвище The Special One (Особенный).

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чемпионат Турции по футболу Галатасарай Фенербахче Жозе Моуриньо
Сергей Рипьюк Источник: X (Twitter)
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