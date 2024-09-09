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Турция
09 сентября 2024, 19:32 | Обновлено 09 сентября 2024, 19:44
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ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Ювентуса будет выступать под руководством Моуриньо

Филип Костич перешел в Фенербахче на правах аренды

09 сентября 2024, 19:32 | Обновлено 09 сентября 2024, 19:44
700
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ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Ювентуса будет выступать под руководством Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Костич

Именитый вингер «Ювентуса» и сборной Сербии Филип Костич перешел в «Фенербахче», которое тренирует легендарный Жозе Моуриньо, на правах аренды. Арендное соглашение будет действовать до лета 2025 года с правом выкупа.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 31-летнего игрока в 6,5 миллиона евро. В туринский клуб серб перешел из «Айнтрахта» летом 2022 года за 14 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Костич провел за «Ювентус» в Серии А 29 матчей, в которых отдал 4 голевых передачи.

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Филип Костич Ювентус Фенербахче Жозе Моуриньо трансферы чемпионат Турции по футболу трансферы Серии A Серия A
Іван Распутін Источник: ФК Ювентус
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