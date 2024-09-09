ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Ювентуса будет выступать под руководством Моуриньо
Филип Костич перешел в Фенербахче на правах аренды
Именитый вингер «Ювентуса» и сборной Сербии Филип Костич перешел в «Фенербахче», которое тренирует легендарный Жозе Моуриньо, на правах аренды. Арендное соглашение будет действовать до лета 2025 года с правом выкупа.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 31-летнего игрока в 6,5 миллиона евро. В туринский клуб серб перешел из «Айнтрахта» летом 2022 года за 14 миллионов евро.
В сезоне 2023/24 Костич провел за «Ювентус» в Серии А 29 матчей, в которых отдал 4 голевых передачи.
Filip Kostic in prestito al Fenerbahce.— JuventusFC (@juventusfc) September 9, 2024
In bocca al lupo, Filip! 💪
Transfer Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 8, 2024
Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/K45JC17O0s
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