ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Ювентуса будет выступать под руководством Моуриньо

Именитый вингер «Ювентуса» и сборной Сербии Филип Костич перешел в «Фенербахче», которое тренирует легендарный Жозе Моуриньо, на правах аренды. Арендное соглашение будет действовать до лета 2025 года с правом выкупа.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 31-летнего игрока в 6,5 миллиона евро. В туринский клуб серб перешел из «Айнтрахта» летом 2022 года за 14 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Костич провел за «Ювентус» в Серии А 29 матчей, в которых отдал 4 голевых передачи.

Filip Kostic in prestito al Fenerbahce.



In bocca al lupo, Filip! 💪 — JuventusFC (@juventusfc) September 9, 2024