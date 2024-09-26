Фенербахче одержал победу над Сен-Жилуазом, Рейнджерс выиграл у Мальме
26 сентября проходят поединки 1-го тура Лиги Европы
26 сентября проходят поединки 1-го тура Лиги Европы.
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Фенербахче дома одержал победу над Сен-Жилуазом (2:1), Рейнджерс на выезде выиграл у Мальме (2:0).
Рейнджерс и Фенербахче набрали по 3 очка и вошли в группу лидеров после первого тура.
Лига Европы. 1-й тур, 26 сентября
19:45. Фенербахче (Турция) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – 2:1
Голы: Сеюнджю, 26, Берджесс, 82 (автогол) – Сайкс, 90+3
19:45. Мальме (Швеция) – Рейнджерс (Шотландия) – 0:2
Голы: Байрами, 1, Маккосленд, 76
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