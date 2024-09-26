Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фенербахче одержал победу над Сен-Жилуазом, Рейнджерс выиграл у Мальме
Лига Европы
Фенербахче
26.09.2024 19:45 – FT 2 : 1
Юнион Сент-Жилуаз
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
26 сентября 2024, 21:47 | Обновлено 26 сентября 2024, 21:53
138
0

Фенербахче одержал победу над Сен-Жилуазом, Рейнджерс выиграл у Мальме

26 сентября проходят поединки 1-го тура Лиги Европы

26 сентября 2024, 21:47 | Обновлено 26 сентября 2024, 21:53
138
0
Фенербахче одержал победу над Сен-Жилуазом, Рейнджерс выиграл у Мальме
Getty Images/Global Images Ukraine

26 сентября проходят поединки 1-го тура Лиги Европы.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Фенербахче дома одержал победу над Сен-Жилуазом (2:1), Рейнджерс на выезде выиграл у Мальме (2:0).

Рейнджерс и Фенербахче набрали по 3 очка и вошли в группу лидеров после первого тура.

Лига Европы. 1-й тур, 26 сентября

19:45. Фенербахче (Турция) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – 2:1

Голы: Сеюнджю, 26, Берджесс, 82 (автогол) – Сайкс, 90+3

19:45. Мальме (Швеция) – Рейнджерс (Шотландия) – 0:2

Голы: Байрами, 1, Маккосленд, 76

По теме:
Экс-арбитр ФИФА объяснил, почему рефери удалил игрока Динамо в матче ЛЕ
Матч Карабаха и Тоттенхэма вовремя не начался. Что случилось?
Рома – Атлетик. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига Европы Мальме Глазго Рейнджерс Фенербахче Юнион Сен-Жилуаз
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
Футбол | 26 сентября 2024, 04:23 10
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио

Хавбек киевлян высказался о фиаско команды в матче 1-го тура ЛЕ 2024/25 против римлян

Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
Футбол | 25 сентября 2024, 23:52 318
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио

Киевляне неудачно стартовали в основном раунде Лиги Европы

Лотар МАТТЕУС: «Родри заслуживает Золотой мяч больше, чем Винисиус»
Футбол | 26.09.2024, 16:02
Лотар МАТТЕУС: «Родри заслуживает Золотой мяч больше, чем Винисиус»
Лотар МАТТЕУС: «Родри заслуживает Золотой мяч больше, чем Винисиус»
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
Футзал | 25.09.2024, 23:24
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
Тренер ПСЖ: «Готов платить, чтобы не общаться с журналистами»
Футбол | 26.09.2024, 21:31
Тренер ПСЖ: «Готов платить, чтобы не общаться с журналистами»
Тренер ПСЖ: «Готов платить, чтобы не общаться с журналистами»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони КРООС: «В УЕФА за 3 месяца поняли то, что все поняли за секунду»
Тони КРООС: «В УЕФА за 3 месяца поняли то, что все поняли за секунду»
24.09.2024, 18:43 5
Футбол
ФЬЮРИ: «Я могу выпить в день 8 пинт и мне все равно на бокс. Но Усик...»
ФЬЮРИ: «Я могу выпить в день 8 пинт и мне все равно на бокс. Но Усик...»
25.09.2024, 08:10 4
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
26.09.2024, 04:41
Футбол
Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам
Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам
24.09.2024, 19:28 31
Футзал
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
25.09.2024, 08:05
Футбол
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
26.09.2024, 01:09 36
Футбол
Экс-вратарь Динамо сделал прогноз на матч с Лацио и назвал точный счет
Экс-вратарь Динамо сделал прогноз на матч с Лацио и назвал точный счет
24.09.2024, 19:57 3
Футбол
«Я думаю он победит». Майк Тайсон назвал «монстра» современного бокса
«Я думаю он победит». Майк Тайсон назвал «монстра» современного бокса
25.09.2024, 07:11 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем