ВИДЕО. Возрождение известного клуба? Как Аякс отгрузил 4 мяча Бешикташу

26 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Аякс и Бешикташ.

Поединок прошел на стадионе Йохан Кройфф Арена в Амстердаме. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за Аякс отличились Киан Фитц-Джим, Мика Годтс (дубль) и Кеннет Тейлор.

Легендарный нидерландский клуб после невзрачного прошлого сезона потихоньку возвращает свой статус.

Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 26 сентября

Аякс (Нидерланды) – Бешикташ (Турция) – 4:0

Голы: Фитц-Джим, 31, Годтс, 51, 73, Тейлор, 55

Видеообзор матча: