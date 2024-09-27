ВИДЕО. Возрождение известного клуба? Как Аякс отгрузил 4 мяча Бешикташу
26 сентября нидерландский коллектив выиграл у турецкой команды в 1-м туре Лиге Европы
26 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Аякс и Бешикташ.
Поединок прошел на стадионе Йохан Кройфф Арена в Амстердаме. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
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Голами за Аякс отличились Киан Фитц-Джим, Мика Годтс (дубль) и Кеннет Тейлор.
Легендарный нидерландский клуб после невзрачного прошлого сезона потихоньку возвращает свой статус.
Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 26 сентября
Аякс (Нидерланды) – Бешикташ (Турция) – 4:0
Голы: Фитц-Джим, 31, Годтс, 51, 73, Тейлор, 55
Видеообзор матча:
Nights like this! 😍#UEL #ajabes pic.twitter.com/NF1unBfSGg— AFC Ajax (@AFCAjax) September 26, 2024
MAÇ SONUCU | #AJAvBJK | [4-0] pic.twitter.com/HtQ2039uUP— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 26, 2024
События матча
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