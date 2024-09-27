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Лига Европы
Аякс
26.09.2024 22:00 – FT 4 : 0
Бешикташ
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Лига Европы
27 сентября 2024, 03:28 |
79
0

ВИДЕО. Возрождение известного клуба? Как Аякс отгрузил 4 мяча Бешикташу

26 сентября нидерландский коллектив выиграл у турецкой команды в 1-м туре Лиге Европы

27 сентября 2024, 03:28 |
79
0
ВИДЕО. Возрождение известного клуба? Как Аякс отгрузил 4 мяча Бешикташу
Getty Images/Global Images Ukraine

26 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Аякс и Бешикташ.

Поединок прошел на стадионе Йохан Кройфф Арена в Амстердаме. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за Аякс отличились Киан Фитц-Джим, Мика Годтс (дубль) и Кеннет Тейлор.

Легендарный нидерландский клуб после невзрачного прошлого сезона потихоньку возвращает свой статус.

Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 26 сентября

Аякс (Нидерланды) – Бешикташ (Турция) – 4:0

Голы: Фитц-Джим, 31, Годтс, 51, 73, Тейлор, 55

Видеообзор матча:

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Мика Годтс (Аякс).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Кеннет Тейлор (Аякс).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Мика Годтс (Аякс).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Киан Фитц-Джим (Аякс).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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