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Лига Европы
Аякс
26.09.2024 22:00 - : -
Бешикташ
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Лига Европы
26 сентября 2024, 02:31 | Обновлено 26 сентября 2024, 02:34
29
0

Аякс – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 26 сентября в 22:00 по Киеву

26 сентября 2024, 02:31 | Обновлено 26 сентября 2024, 02:34
29
0
Аякс – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

26 сентября на «Йохан Кройфф Арена» пройдет матч 1-го тура Лиги Европы, в котором «Аякс» встретится с «Бешикташем». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Аякс

Команда год назад была на пике своего провала, обновляя антирекорды. Но в 2024-м году получилось прибавить, в итоге закончив на пятом месте - тоже мало, но как минимум право попробовать себя как раз в Лиге Европы голландцы получили. Уже под руководством нового наставника, Франческо Фариоли. Первый итальянский наставник в Амстердаме неплохо, но не идеально, начал в Эредивизии. Вот и с Гоу Эхед Иглз была только ничья. И еще с лета, в квалификации, аяксиды выступали в Лиге Европы. Не все так просто получалось, с Панатинаикосом, обменявшись победами на выезде, вообще били послематчевые пенальти. Но до этого, с Войводиной, и после, с Ягеллонией, были только победы, причем зачастую довольно крупные.

Бешикташ

Клуб тоже провел плохой прошлый сезон, и не зря тут и тренера менялись, и с футболистами-иностранцами разрывали контракты еще зимой. Впрочем, напоследок смогли орлы хорошо подсластить пилюлю, выиграв национальный кубок, что компенсировало откат на шестое место. Летом в Стамбуле появились статусные новички - Уодохай, Жоау Мариу, Ндур и, главное, Иммобиле. А наставником стал ван Бронкхорст. Джио начал с того, что разгромил 5:0 в Суперкубке соседний Галатасарай. Потом только Трабзонспор смог отобрать очки у бело-черных. С Еюпспор тоже не все получалось, но там все-таки выиграли 2:1. Заодно смогли пройти в квалификации Лиги Европы Лугано - 3:3 в Швейцарии и 5:1 дома.

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Статистика личных встреч

В 2021-м году стороны играли в Лиге чемпионов. Тогда оба поединка выиграли голландцы.

Прогноз

Букмекерские конторы достаточно логично считают, что голландцы в родном Амстердаме будут фаворитом пары. Но ван Бронкхорст хорошо подготовил подопечных, да и для него лично это старые враги. Ждем зрелищного футбола, который принесет в итоге результат в виде тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,74).

Прогноз Sport.ua
Аякс
26 сентября 2024 -
22:00
Бешикташ
Тотал голов больше 2.5 1.74 Сделать ставку
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Аякс Бешикташ Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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