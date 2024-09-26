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  4. В Италии назвали худшего игрока Динамо с Лацио. А кто стал лучшим?
Лига Европы
26 сентября 2024, 13:19 | Обновлено 26 сентября 2024, 13:29
2062
0

В Италии назвали худшего игрока Динамо с Лацио. А кто стал лучшим?

Киевляне стартовали в Лиге Европы с фиаско 0:3

26 сентября 2024, 13:19 | Обновлено 26 сентября 2024, 13:29
2062
0
В Италии назвали худшего игрока Динамо с Лацио. А кто стал лучшим?
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Брагару матч не доиграл

В среду, 25 сентября, в номинально домашнем матче 1-го тура Лиги Европы «Динамо» в Гамбурге проиграли римскому «Лацио» со счетом 0:3.

Итальянский авторитетный портал Tuttomercatoweb оценил действия в поединке каждого игрока киевской команды и выставил им оценку.

Самого низкого балла в «Динамо» был удостоин Максим Брагару, который появился на поле на замену на 64-й минуте, а на 72-й минуте был удален с поля. От Tuttomercatoweb хавбек получил оценку 4,0.

«Плохой вечер для него. Не успел освоиться на поле, как получил прямую красную за толчок Дзакканьи», – говорится в комментарии.

Лучшими против «Лацио» в рядах «Динамо» признаны голкипер Георгий Бущан и защитник Владислав Дубинчак. Они получили оценку 6,0.

«По трем голам «Лацио» в первом тайме ему не в чем себя упрекнуть», – идет речь в комментарии относительно Бущана.

«Один из лучших в команде Шовковского за его постоянные проходы по левому флангу, сдобренные приглашающими кроссами в центр поля. В обороне он также действовал достойно, хотя и с большим количеством фолов», – говорится в комментарии к оценке Дубинчака.

Напомним, ранее в УЕФА указали, чем «Динамо» может себя подбодрить после 0:3 от «Лацио».

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Динамо - Лацио Динамо Киев Лига Европы
Юрій Остроумов Источник: Tuttomercatoweb
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