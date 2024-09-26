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Лига Европы
26 сентября 2024, 12:12 | Обновлено 26 сентября 2024, 12:43
1682
1

В УЕФА указали, чем Динамо может себя подбодрить после 0:3 от Лацио

Киевская команда получила совет

26 сентября 2024, 12:12 | Обновлено 26 сентября 2024, 12:43
1682
1
В УЕФА указали, чем Динамо может себя подбодрить после 0:3 от Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine

Пресс-служба Европейского футбольного союза поделилась выводами с матча 1-го тура основной стадии Лиги Европы между киевским «Динамо» и «Лацио», в котором украинская команда в Гамбурге проиграла со счетом 0:3.

«Лацио» начинает с победы! Голы Диа в первом тайме, а также финишный рывок Деле-Баширу принесли гостям незабываемую победу. Киевское «Динамо» может подбодрить себя тем, сколько раз они проверили вратаря Проведеля, который несколько раз продемонстрировал свою впечатляющую ловкость и рефлексы», – говорится в релизе к матчу от рекрута пресс-службы УЕФА.

Ранее экс-тренер «Динамо» Йожеф Сабо пояснил, почему часто критикует команду.

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УЕФА Динамо - Лацио Лига Европы Динамо Киев
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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Panthera_onca__
надо было выкупить футболку  Булайе Диа!
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