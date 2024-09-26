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Лига Европы
26 сентября 2024, 11:07 | Обновлено 26 сентября 2024, 11:14
426
0

Сабо пояснил, почему часто критикует Динамо

Бывший тренер объяснил свою позицию

26 сентября 2024, 11:07 | Обновлено 26 сентября 2024, 11:14
426
0
Сабо пояснил, почему часто критикует Динамо
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер «Динамо» Киев и сборной Украины Йожеф Сабо по результату матча киевлян с «Лацио» (0:3) в 1-м туре Лиги Европы выступил с признанием относительного того, почему он часто критикует столичную команжу.

– Многие специалисты обращают внимание, что Динамо и другие команды из Украины в еврокубках едва ли не живут в автобусах, поездах и самолетах. Сложная логистика: конечно, это не чартером из Борисполя летать на все матчи, как раньше... А Вы что скажете по этому поводу?

– Ради Бога, я тебя прошу... Молодые игроки, а начинают это. Да они через день должны полноценно восстанавливаться! Все же условия есть. Что им еще надо? Это же не так, как было в те времена, когда играл я. Уже давно медицина в надцать раз лучше.

Кстати, когда я был молодым и играл за Динамо, то мы тоже играли много и в дороге проводили не один час. В Ташкент летали через Москву, куда сначала ехали автобусом, и в Баку, и в Тбилиси. Никто не жаловался!

Да, сейчас война... Все нормальные футболисты, которые хоть по мячу умеют правильно бить, разъехались, а осталась пацанва, которых еще надо учить играть в футбол. Если бы мне было безразлично Динамо, я бы их не ругал, а так я переживаю и за команду и за Шовковского, потому что он все же и мой воспитанник в какой-то степени. Сложно Саше, но пусть в следующих матчах с соперниками из более простых лиг Динамо реабилитируется за этот разгром, – рассказал 84-летний Сабо.

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Йожеф Сабо Динамо Киев Лига Европы
Юрій Остроумов Источник: Спорт-Экспресс Украина
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