Бывший тренер киевлян рассказал о главной проблеме Динамо Шовковского

Экс-наставник «Динамо» Александр Хацкевич дал оценку поражению киевской команды от «Лацио» (0:3) в 1-м туре Лиги Европы.

– Есть ли в этой игре явный антигерой? Многие болельщики во всех бедах Динамо обвиняют пару центрбеков, но достается больше всего, конечно же, Биловару.

– Но при чем здесь Биловар? Команда проиграла. Ошибки будет разбирать главный тренер и его штаб. Кто-то в одном эпизоде недоработал, кто-то в другом отпустил игрока. На эти моменты уже пусть Александр Владимирович указывает внутри команды во время разбора. Хорошо, что это первая игра и есть время для работы над ошибками. Стоит понимать, что это турнир совсем другого сорта.

– Учитывая ваш опыт управления первой командой Динамо в чемпионате и еврокубках, как команда Шовковского может решить проблему с переключением с одних скоростей на другие?

– Уровень чемпионата Украины сейчас никак не повысить. Да и прогресс всей лиги - это дело не одного года. Через УПЛ подготовиться к еврокубковым матчам очень трудно.

Сколько бы ты ни говорил футболистам, что даже в игре с аутсайдером чемпионата надо действовать быстрее, ответственнее - это не работает, потому что нет необходимого уровня сопротивления. За весь сезон Динамо может иметь лишь несколько игр, которые могли бы претендовать на уровень противостояния двух еврокубковых команд. Лацио сейчас идет на восьмом месте чемпионата, но играет в итальянской Серии А, а не в УПЛ, понимаете?

Я вижу решение этой проблемы в том, чтобы выбирать необходимую тактику для каждого из матчей еврокубков. Надо быть тактически более гибкими, где-то даже подстраиваться под соперника, действовать хитрее. Ну, и без большого желания игроков никак не обойтись, если мы говорим о достижении положительного результата, – пояснил Хацкевич.

Ранее Александр Хацкевич объяснил, что было не так с Ванатом, который не забил «Лацио».