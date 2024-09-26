Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший тренер киевлян рассказал о главной проблеме Динамо Шовковского
Украина. Премьер лига
26 сентября 2024, 11:53 | Обновлено 26 сентября 2024, 12:47
1379
0

Бывший тренер киевлян рассказал о главной проблеме Динамо Шовковского

Александр Хацкевич – о выступлении команды в Лиге Европы и УПЛ

26 сентября 2024, 11:53 | Обновлено 26 сентября 2024, 12:47
1379
0
Бывший тренер киевлян рассказал о главной проблеме Динамо Шовковского
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-наставник «Динамо» Александр Хацкевич дал оценку поражению киевской команды от «Лацио» (0:3) в 1-м туре Лиги Европы.

– Есть ли в этой игре явный антигерой? Многие болельщики во всех бедах Динамо обвиняют пару центрбеков, но достается больше всего, конечно же, Биловару.

– Но при чем здесь Биловар? Команда проиграла. Ошибки будет разбирать главный тренер и его штаб. Кто-то в одном эпизоде недоработал, кто-то в другом отпустил игрока. На эти моменты уже пусть Александр Владимирович указывает внутри команды во время разбора. Хорошо, что это первая игра и есть время для работы над ошибками. Стоит понимать, что это турнир совсем другого сорта.

– Учитывая ваш опыт управления первой командой Динамо в чемпионате и еврокубках, как команда Шовковского может решить проблему с переключением с одних скоростей на другие?

– Уровень чемпионата Украины сейчас никак не повысить. Да и прогресс всей лиги - это дело не одного года. Через УПЛ подготовиться к еврокубковым матчам очень трудно.

Сколько бы ты ни говорил футболистам, что даже в игре с аутсайдером чемпионата надо действовать быстрее, ответственнее - это не работает, потому что нет необходимого уровня сопротивления. За весь сезон Динамо может иметь лишь несколько игр, которые могли бы претендовать на уровень противостояния двух еврокубковых команд. Лацио сейчас идет на восьмом месте чемпионата, но играет в итальянской Серии А, а не в УПЛ, понимаете?

Я вижу решение этой проблемы в том, чтобы выбирать необходимую тактику для каждого из матчей еврокубков. Надо быть тактически более гибкими, где-то даже подстраиваться под соперника, действовать хитрее. Ну, и без большого желания игроков никак не обойтись, если мы говорим о достижении положительного результата, – пояснил Хацкевич.

Ранее Александр Хацкевич объяснил, что было не так с Ванатом, который не забил «Лацио».

По теме:
Андрей ПОЛУНИН: «Игру с Лацио провалили все защитники и Бражко»
Эдуардо Герреро дебютировал за Динамо в еврокубках
Хавбек Лацио оценил важность для него гола и ассиста против Динамо
Александр Хацкевич Александр Шовковский Динамо - Лацио Динамо Киев Лига Европы Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри признался, что с ним делает Усик до сих пор после победы
Бокс | 25 сентября 2024, 14:02 3
Фьюри признался, что с ним делает Усик до сих пор после победы
Фьюри признался, что с ним делает Усик до сих пор после победы

Тайсон – о взаимоотношениях с украинцем после боя в мае этого года

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 26 сентября 2024, 04:41 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
Футбол | 25.09.2024, 21:46
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
«Н***я за него не дадут!» Сабо жестко раскритиковал главную звезду Динамо
Футбол | 26.09.2024, 11:33
«Н***я за него не дадут!» Сабо жестко раскритиковал главную звезду Динамо
«Н***я за него не дадут!» Сабо жестко раскритиковал главную звезду Динамо
Вы видите проблемы, я же не вижу возможности
Футбол | 26.09.2024, 11:31
Вы видите проблемы, я же не вижу возможности
Вы видите проблемы, я же не вижу возможности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
24.09.2024, 08:10 6
Бокс
«Я думаю он победит». Майк Тайсон назвал «монстра» современного бокса
«Я думаю он победит». Майк Тайсон назвал «монстра» современного бокса
25.09.2024, 07:11 1
Бокс
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
26.09.2024, 04:23 8
Футбол
Динамо стартует в ЛЕ: тест для Шовковского и последний шанс для Шапаренко
Динамо стартует в ЛЕ: тест для Шовковского и последний шанс для Шапаренко
25.09.2024, 09:45 457
Футбол
Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?
Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?
24.09.2024, 15:12 3
Футбол
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
24.09.2024, 12:37 10
Футбол
Джошуа выступил с заявлением после поражения от Дюбуа
Джошуа выступил с заявлением после поражения от Дюбуа
24.09.2024, 12:32 2
Бокс
Парагвай с трудом обыграл Афганистан. Определены 4 четвертьфиналиста ЧМ
Парагвай с трудом обыграл Афганистан. Определены 4 четвертьфиналиста ЧМ
25.09.2024, 20:23 2
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем