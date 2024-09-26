Хацкевич пояснил, что было не так с Ванатом, который не забил Лацио

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич поделился экспертным мнением об игре форварда команды Владислава Ваната в матче 1-го тура Лиги Европы против «Лацио» (0:3).

«Чем славится нападающий? Правильный ответ - забитыми мячами. Он может всю игру простоять, но забить два мяча. Где-то на добивании, где-то сыграть нестандартно в штрафной площадке. Отмечу, что Ванат при схеме 4-1-4-1 выглядит отрезанным от команды. Мы помним забивного Влада, но он в прошлом сезоне играл только в чемпионате Украины. Там он был эффективным форвардом. В этом была немалая роль Виталия Буяльского, с которым у него было великолепное взаимодействие.

Когда же Динамо, как в матче с Лацио, играет с одним опорным хавом и двумя «восьмерками», то Ванат не имеет такого взаимодействия с Шапаренко или Пихаленком. Нападающий – зависимый футболист. Да, у Влада был момент, когда он с опасного расстояния наносил удар. Но мы видим, как по мячу бьет Довбик, и как бьет Ванат:) Заметил, что Влад и с Ярмоленко позициями менялся, пытался что-то придумать. Поэтому можно констатировать, что в этом сезоне Ванат все еще ищет себя на футбольном поле», – рассказал Хацкевич.

Ранее Александр Хацкевич объяснил, в чем были проблемы Владимира Бражко в матче против «Лацио».