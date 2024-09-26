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  4. Хацкевич пояснил, что было не так с Ванатом, который не забил Лацио
Лига Европы
26 сентября 2024, 11:37 | Обновлено 26 сентября 2024, 11:55
1056
2

Хацкевич пояснил, что было не так с Ванатом, который не забил Лацио

Экс-тренер киевлян – о действиях нападающего

26 сентября 2024, 11:37 | Обновлено 26 сентября 2024, 11:55
1056
2
Хацкевич пояснил, что было не так с Ванатом, который не забил Лацио
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич поделился экспертным мнением об игре форварда команды Владислава Ваната в матче 1-го тура Лиги Европы против «Лацио» (0:3).

«Чем славится нападающий? Правильный ответ - забитыми мячами. Он может всю игру простоять, но забить два мяча. Где-то на добивании, где-то сыграть нестандартно в штрафной площадке. Отмечу, что Ванат при схеме 4-1-4-1 выглядит отрезанным от команды. Мы помним забивного Влада, но он в прошлом сезоне играл только в чемпионате Украины. Там он был эффективным форвардом. В этом была немалая роль Виталия Буяльского, с которым у него было великолепное взаимодействие.

Когда же Динамо, как в матче с Лацио, играет с одним опорным хавом и двумя «восьмерками», то Ванат не имеет такого взаимодействия с Шапаренко или Пихаленком. Нападающий – зависимый футболист. Да, у Влада был момент, когда он с опасного расстояния наносил удар. Но мы видим, как по мячу бьет Довбик, и как бьет Ванат:) Заметил, что Влад и с Ярмоленко позициями менялся, пытался что-то придумать. Поэтому можно констатировать, что в этом сезоне Ванат все еще ищет себя на футбольном поле», – рассказал Хацкевич.

Ранее Александр Хацкевич объяснил, в чем были проблемы Владимира Бражко в матче против «Лацио».

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Владислав Ванат Александр Хацкевич Динамо Киев Динамо - Лацио Лига Европы
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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Павел Крикун
Ніщеброди! Яка ліга ЧМ або ліга Европи, у дупу. Я не розумію, люди все життя грають у футбол, а результата "0". Невже не можна знайти 11-чоловіків в Україні як при Лобановському, які зможуть і будуть грати  нормально. Чесно, і дивитись немає бажання. Позоріще!!!
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0
potemkin78
много забивал? и на поле не он должен искать мячь а партнёры ему давать мячи чтоб он забивал а у нас две 8 непонятно чем на поле занимались
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