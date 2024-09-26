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Лига Европы
26 сентября 2024, 11:23 | Обновлено 26 сентября 2024, 11:30
235
0

Экс-тренер Динамо рассказал о проблемах Бражко против Лацио

Александр Хацкевич – о трудностях в действиях полузащитника

26 сентября 2024, 11:23 | Обновлено 26 сентября 2024, 11:30
235
0
Экс-тренер Динамо рассказал о проблемах Бражко против Лацио
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич дал оценку игре Владимира Бражко в матче 1-го тура Лиги Европы с «Лацио» (0:3), рассказав о проблемах, с которыми полузатнику пришлось столкнуться.

«При такой схеме ему одному трудно действовать в опорной зоне. Пассивность Бражко привела к первому пропущенному голу, хотя можно было и через фол сыграть. Также немало брака было в простых ситуациях, при этом решения принимались довольно медленно. На уровне Лиги Европы надо действовать быстрее. Во втором тайме его накрывали, не давали даже поднять голову.

Да, он имел несколько неплохих моментов, чтобы забить с дальней дистанции. Это один из его козырей, он должен его использовать. К сожалению, удары Володи эффективности команды не принесли. Я знаю, что Бражко может и умеет играть гораздо лучше», – рассказал Хацкевич.

Ранее Александр Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды «Динамо» Андрея Гусина.

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Александр Хацкевич Динамо Киев Динамо - Лацио Лига Европы
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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