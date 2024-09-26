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Кубок Италии
Дженоа
25.09.2024 22:00 – FT 1 : 1
5 : 6 Серия пенальти Серия пенальти
Сампдория
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Италии
26 сентября 2024, 00:12 | Обновлено 26 сентября 2024, 02:41
97
0

Победителя определила серия пенальти. Сампдория выиграла дерби у Дженоа

Сампдория победила в серии пенальти

26 сентября 2024, 00:12 | Обновлено 26 сентября 2024, 02:41
97
0
Победителя определила серия пенальти. Сампдория выиграла дерби у Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженоа - Сампдория

Вечером 25 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии между «Дженоа» и «Сампдорией».

Игра прошла на «Стадио Луиджи Феррарис».

На 9-й минуте форвард «Дженоа» Андреа Пинамонти открыл счет для хозяев. На 83-й минуте 33-летний нападающий гостей Фабио Борини, вышедший на замену на 76-й минуте, сравнял счет. На 90+2 минуте Романьоли досрочно закончил игру, получив красную карточку.

В основное время победителя не определили, и игра перешла в серию пенальти. Нереализованный 7-й удар Дзаноли погубил «Дженоа».

Кубок Италии. 1/16 финала. 25 сентября.

Дженоа – Сампдория – 1:1 (пен 5:6)

Голы: Пинамонти, 9 – Борини, 83

Дженоа: Леали, Вольякко, Бани, Васкес, Сабелли, (Дзаноли, 54), Фрэндруп, Бадель, (Бохинен, 79), Торсбю, Мартин, (Маттурро, 54), Пинамонти, (Анкее, 79), Витинья, (Миретти) , 65)

Сампдория: Сильвестри, Вуликич, Романьоли, Берешинский, Иоанну, (Баррека, 63), Мейленстен, Виера, (Секулов, 76), Акинсамиро, (Бенедетти, 63), Депаоли, Кода, (Тутино, 63) Борини, 76)

Предупреждения: Бадель, 36, Витинья, 48, Бани, 56, Васкес, 70 – Ла Гумина, Иоанну, 36, Депаоли, 42, Вьера, 64, Бенедетти, 71, Мейленстем, 82, Романьоли, 90+2

Удаление: Романьоли, 90+2

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Антонио Баррека (Сампдория).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Nikola Sekulov (Сампдория).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Мортен Френдруп (Дженоа).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Дженнаро Тутино (Сампдория).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Алессандро Вольякко (Дженоа).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Фабио Депаоли (Сампдория).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Хоан Васкес (Дженоа).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эмиль Бохинен (Дженоа).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Бартош Берешиньски (Сампдория).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттиа Бани (Дженоа).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Фабио Борини (Сампдория).
90’ +2
Симоне Романьоли (Сампдория) получает красную карточку.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Фабио Борини (Сампдория).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Пинамонти (Дженоа).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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