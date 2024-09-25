Италия25 сентября 2024, 23:17 | Обновлено 25 сентября 2024, 23:32
1105
2
ФОТО. Игроки Дженоа во время дерби поддержали травмированного Малиновского
Украинскому хавбеку была сделана операция на правой ноге
25 сентября 2024, 23:17 | Обновлено 25 сентября 2024, 23:32
1105
2
Футболисты «Дженоа» поддержали травмированного украинского хавбека Руслана Малиновского.
Во время дерби Генуи между Дженоа и Сампдорией партнеры Малиновского по команде подняли футболку с его фамилией и символически скрестили пальцы.
Руслан Малиновский получил травму в матче 5-го тура Серии A «Венеция» – «Дженоа» (2:0). Украинца вынесли с поля на носилках.
У него диагностирован вывих сустава и перелом малоберцовой кости. Украинцу была сделана операция на правой ноге.
Читайте также:ФОТО. Малиновский успешно прооперирован после жуткой травмы
Ruslan ❤️ pic.twitter.com/WGPnI8lmLI— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 25, 2024
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 сентября 2024, 20:00 63
«Бело-синие» начинают и…
Бокс | 25 сентября 2024, 14:02 3
Тайсон – о взаимоотношениях с украинцем после боя в мае этого года
Футзал | 25.09.2024, 17:16
Футбол | 25.09.2024, 23:52
Футбол | 25.09.2024, 23:40
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Потужно, це повага!!!
Сильный ход.Руслан,всего наилучшего
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.09.2024, 07:37 8
24.09.2024, 12:37 10
24.09.2024, 18:43 5
24.09.2024, 19:50
24.09.2024, 19:39
25.09.2024, 07:44 4
24.09.2024, 06:23 2
24.09.2024, 07:11 29