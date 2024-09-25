ФОТО. Игроки Дженоа во время дерби поддержали травмированного Малиновского

Футболисты «Дженоа» поддержали травмированного украинского хавбека Руслана Малиновского.

Во время дерби Генуи между Дженоа и Сампдорией партнеры Малиновского по команде подняли футболку с его фамилией и символически скрестили пальцы.

Руслан Малиновский получил травму в матче 5-го тура Серии A «Венеция» – «Дженоа» (2:0). Украинца вынесли с поля на носилках.

У него диагностирован вывих сустава и перелом малоберцовой кости. Украинцу была сделана операция на правой ноге.