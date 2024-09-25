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Италия
25 сентября 2024, 23:17 | Обновлено 25 сентября 2024, 23:32
1105
2

ФОТО. Игроки Дженоа во время дерби поддержали травмированного Малиновского

Украинскому хавбеку была сделана операция на правой ноге

25 сентября 2024, 23:17 | Обновлено 25 сентября 2024, 23:32
1105
2
ФОТО. Игроки Дженоа во время дерби поддержали травмированного Малиновского
ФК Дженоа

Футболисты «Дженоа» поддержали травмированного украинского хавбека Руслана Малиновского.

Во время дерби Генуи между Дженоа и Сампдорией партнеры Малиновского по команде подняли футболку с его фамилией и символически скрестили пальцы.

Руслан Малиновский получил травму в матче 5-го тура Серии A «Венеция» – «Дженоа» (2:0). Украинца вынесли с поля на носилках.

У него диагностирован вывих сустава и перелом малоберцовой кости. Украинцу была сделана операция на правой ноге.

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Руслан Малиновский Серия A Дженоа травма чемпионат Италии по футболу травма лодыжки Дженоа - Сампдория
Николай Степанов Источник: ФК Дженоа
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Комментарии 2
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Vanil10
Потужно, це повага!!!
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inspekcha85
Сильный ход.Руслан,всего наилучшего
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