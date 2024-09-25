ШАЦКИХ: «Лацио проиграл Фиорентине 1:2? Динамо тоже с Рухом 0:0 сыграло»

46-летний легендарный экс-игрок Динамо Максим Шацких, который сейчас является наставником Пахтакора из Узбекистана, накануне поединка киевлян против Лацио в Лиге Европы высказался о неудачах этих двух команд в последнем туре национальных чемпионатов:

– Максим Александрович какие у вас ожидания от матча Динамо – Лацио? Будете ли смотреть поединок?

– Конечно! Я не пропускаю ни одной игры Динамо. Я смотрю матчи киевской команды и в чемпионате Украины, и в еврокубках. С Лацио будет тяжело. Это понятно. В Лиге Европы слабых соперников нету. Лацио есть Лацио. Но стоит отметить, что накануне поединка с динамовцами они со счетом 1:2 проиграли Фиорентине в Серии А.

– Как-то на римлян повлияет тот факт, что они проиграли «фиалкам»?

– Думаю, они тоже будут сильно мотивированы, чтобы реабилитироваться перед фанатами. Динамо также неожиданно сыграло 0:0 с Рухом. Два очка, скажем так, потеряли в поединке со львовской командой. Но хорошо, что хоть не проиграли, так как у Руха в концовке встречи были неплохие моменты. Но Лига Европы – это другой турнир. Другая мотивация, другой настрой, там все по-другому, – заявил Шацких в эксклюзивном интервью для Sport.ua.

25 сентября Динамо сыграет против Лацио в 1-м туре Лиги Европы 2024/25. Поединок пройдет в Гамбурге, Германия. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.