Максим ШАЦКИХ: «Динамо нужно постараться сыграть на контратаках с Лацио»

Экс-форвард и экс-тренер Динамо, а сейчас наставник Пахтакора Максим Шацких, дал эксклюзивное интервью Sport.ua накануне поединка Лиги Европы Динамо – Лацио.

– Максим Александрович какие у вас ожидания от матча Динамо – Лацио? Будете ли смотреть поединок?



– Конечно! Я не пропускаю ни одной игры Динамо. Я смотрю матчи киевской команды и в чемпионате Украины, и в еврокубках. С Лацио будет тяжело. Это понятно. В Лиге Европы слабых соперников нету. Лацио есть Лацио. Но стоит отметить, что накануне поединка с динамовцами они со счетом 1:2 проиграли Фиорентине в Серии А.

– Как-то на римлян повлияет тот факт, что они проиграли «фиалкам»?



– Думаю, они тоже будут сильно мотивированы, чтобы реабилитироваться перед фанатами. Динамо также неожиданно сыграло 0:0 с Рухом. Два очка, скажем так, потеряли в поединке со львовской командой. Но хорошо, что хоть не проиграли, так как у Руха в концовке встречи были неплохие моменты. Но Лига Европы – это другой турнир. Другая мотивация, другой настрой, там все по-другому.

– Каково будет киевлянам играть домашнюю встречу в Гамбурге?



– Я думаю, что стадион в Гамбурге будет заполнен сегодня. Много в этом городе украинцев. Не просто так был выбран именно этот город для домашних поединков Динамо в Лиге Европы. Моих друзей будет много на сегодняшней игре. Но, если говорить о результате? Я не предсказатель. Это футбол. Сложно сказать, как сложится на футбольном поле.

– Как считаете, без Чиро Иммобиле, который перешел в Бешикташ, Лацио другое?



– Я думаю, да, потому что много лет он отыграл за Лацио. Я, честно говоря, думал, что он в римской команде и завершит карьеру. Он очень много лет отдал Лацио. Но получилось так, что он все-таки перешел в другой клуб. Много лет Иммобиле был лучшим голеадором в Серии А и непосредственно в Лацио. Много было на нем завязано. Может быть, в связи с тем, что Чиро сменил команду, у римлян и есть определенные проблемы.

– Ранее в СМИ Шапаренко связывали с Лацио, хотя потом писали, что он не хочет в римский клуб. И все-таки, как думаете, это особенный матч для Николая будет?



– Я думаю, не только для него будет особый поединок. Все будут стараться показать свой лучший уровень! Потому что молодых ребят в команде предостаточно. В таких международных играх скауты других команд наблюдают за футболистами, к которым проявляется интерес. Поэтому, я думаю, что игроки Динамо выйдут на поле вдвойне мотивированными. И не потому что хочется демонстрировать какие-то свои качества. Они выйдут играть за клуб, за команду, за страну. Игра должна быть интересной. Лацио старается комбинировать. Динамо тоже любит это делать. Посмотрим, кто кого как переиграет.



– Вспомните ваши матчи за Динамо с Лацио как игрока в Лиге чемпионов сезона 1999/2000 (0:1 и 1:2) и как тренера в 1/8 финала Лиги Европы в 2018 году (0:2 и 2:2). Все-таки разные Лацио были! Особенно сильны римляне были, когда за них играли Верон, Недвед и компания.



– Да-да, согласен! Все помнят те поединки против того Лацио. И то могу сказать, что мы с тем сильным Лацио играли на равных. Когда был в тренерском штабе Динамо, и мы играли против римлян, естественно, большие изменения в команде произошли. Но лациале всегда находятся в топе! В Италии играют в контактный, плотный футбол. Интересно будет! Главное, в сегодняшнем матче с Лацио киевлянам не проиграть единоборства. Тогда будет полегче динамовцам.

– Что еще посоветуете киевской команде в этой встрече?



– У Динамо есть быстрые игроки. Им нужно постараться сыграть на быстрых переходах и контратаках. Мы не знаем, как будет играть Лацио. Остается вопросом, будут ли они агрессивно играть и прессинговать. Игра покажет. Но Лацио будет стараться доминировать.



– Следите ли вы за чемпионатом мира по футзалу, который принимает Узбекистан?



– Да-да, конечно! Смотрю матчи. По поводу мундиаля скажу, что у нас ажиотаж огромный. Практически всегда полные трибуны на поединках. Команды, которые всегда были в топе, подтверждают свой статус. Португалия, Аргентина, Испания, Бразилия доказывают, что они гранды. Украина прошла команду Нидерландов и теперь в четвертьфинале сыграет, наверное, с Испанией. Кого считали фаворитами перед чемпионатом мира, подтверждают свой статус по ходу этого турнира. Должен быть интересным матч Украины с испанцами, которые, наверное, обыграют в 1/16 финала Венесуэлу.

– Вы с Пахтакором стартовали в Азиатской Лиге чемпионов. В первом поединке проиграли Аль-Васлу (0:1), но впереди еще есть семь туров. Как считаете, какие шансы у вас пробиться в плей-офф?



– Шансы есть всегда. Надо выходить на каждый поединок и делать то, что должны делать. Понятно, что тяжело сражаться с такими сильными соперниками. Но у нас тоже команда хорошая. Поэтому нам нужно выходить на каждый матч, доказывать, драться и биться за победы. А там будет, как будет!, – рассказал Шацких.



25 сентября Динамо сыграет против Лацио в 1-м туре Лиги Европы 2024/25. Поединок пройдет в Гамбурге, Германия. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Дмитрий КОТКОВ