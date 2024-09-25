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Кубок Английской лиги
Манчестер Сити
24.09.2024 21:45 – FT 2 : 1
Уотфорд
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Англия
25 сентября 2024, 04:34 |
29
0

ВИДЕО. У Уотфорда украли гол? Как Ман Сити резервом в Кубке лиги победил

Горожане выиграли у команды Чемпионшипа со счетом 2:1 в 1/16 финала

25 сентября 2024, 04:34 |
29
0
ВИДЕО. У Уотфорда украли гол? Как Ман Сити резервом в Кубке лиги победил
Getty Images/Global Images Ukraine

24 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Манчестер Сити и Уотфорд.

Поединок прошел на стадионе Этихад в Манчестере. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу горожан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голами за хозяев, которые играли резервным составом, отличились Жереми Доку и Матеус Нунес.

У гостей единственный мяч оформил Томас Инс. В середине первого тайма форвард команды Чемпионшипа Квадво Баа поразил ворота соперников, но рефери отменил мяч, поскольку посчитал, что Квадво за несколько секунд до гола сфолил на 16-летнем защитнике Сити Кадене Брейтвейте.

Кубок лиги Англии. 1/16 финала, 24 сентября

Манчестер Сити – Уотфорд – 2:1

Голы: Доку, 8, Нунеш, 38 – Инс, 86

Видео голов и обзор матча:

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Инс (Уотфорд).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Нунес (Манчестер Сити).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити).
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Жереми Доку Матеус Нунес Манчестер Сити Манчестер Сити - Уотфорд Уотфорд видео голов и обзор Кубок английской лиги по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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