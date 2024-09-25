ВИДЕО. У Уотфорда украли гол? Как Ман Сити резервом в Кубке лиги победил

24 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Манчестер Сити и Уотфорд.

Поединок прошел на стадионе Этихад в Манчестере. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу горожан.

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Голами за хозяев, которые играли резервным составом, отличились Жереми Доку и Матеус Нунес.

У гостей единственный мяч оформил Томас Инс. В середине первого тайма форвард команды Чемпионшипа Квадво Баа поразил ворота соперников, но рефери отменил мяч, поскольку посчитал, что Квадво за несколько секунд до гола сфолил на 16-летнем защитнике Сити Кадене Брейтвейте.

Кубок лиги Англии. 1/16 финала, 24 сентября



Манчестер Сити – Уотфорд – 2:1



Голы: Доку, 8, Нунеш, 38 – Инс, 86

Видео голов и обзор матча: