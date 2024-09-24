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Кубок Английской лиги
Манчестер Сити
24.09.2024 21:45 - : -
Уотфорд
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Англия
24 сентября 2024, 06:37 | Обновлено 24 сентября 2024, 06:52
66
0

Ман Сити – Уотфорд. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка лиги Англии

Поединок состоится 24 сентября в 21:45 по Киеву

24 сентября 2024, 06:37 | Обновлено 24 сентября 2024, 06:52
66
0
Ман Сити – Уотфорд. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

24 сентября на «Этихад» пройдет матч 1/16 финала Кубка Лиги Англии, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Уотфордом». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда остается одной из сильнейших в Англии, да и в мире. На это не особенно повлияла даже странная трансферная деятельность минувшим летом, когда, даже отлично заработав, горожане фактически подписали двух новичков. И то с оговоркой, что одним из них стал вернувшийся после годичного пребывания в Барселоне Гюндоган. Впрочем, Гвардиола пока что выглядит человеком, который знает что и как нужно делать. Его подопечные и Суперкубок взяли, обыграв по пенальти МЮ, и в АПЛ быстро вышли в единоличные лидеры. Важной была прошлая неделя. Сначала в Лиге чемпионов с Интером была только нулевая ничья. А украшением уик-энда стало противостояние главных фаворитов английского первенства. С Арсеналом получилось быстро забить, но потом соперник на фоне травмы Родри забил дважды. Весь второй тайм канониры, что остались вдесятером после удаления Троссарда, ушли в глухую оборону. И на попытки ее взломать у подопечных Пепа ушло немало сил.

Уотфорд

Клуб воспринимался, особенно в последнее время, как активный любитель менять менеджеров. Но это не мешало раньше выбиваться в Премьер-Лигу - уже там начинались проблемы с сохранением прописки. Но после очередного падения в Чемпионшип шершни завязли там. Настолько, что в прошлом сезоне и вовсе закончили на 15-й позиции. Сейчас подопечные Тома Клеверли стартовали явно лучше. Не обошлось, впрочем, без поражения, но все-таки большинство встреч удалось выиграть. Но с Норвичем все закончилось в прошлом туре 1:4. Ну а в Кубке Лиги по дороге в Манчестер выбили МК Донс и Плимут.

Статистика личных встреч

Аж в 2007-м году шершни хотя бы ничью в таком противостоянии брали. После этого 15 побед кряду было у горожан.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут наконец-то уверенной победы от Сити, а у соперника не будет Райи в воротах. Ставим на то, что чемпион Англии выиграет при форе -2,0 голов (коэффициент - 1,72).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
24 сентября 2024 -
21:45
Уотфорд
Фора Манчестер Сити (-2) 1.72 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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