Зидан принял решение о завершении своей карьеры

Энцо Зидан, старший сын экс-полузащитника сборной Франции и бывшего наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана, принял решение о завершении своей профессиональной игровой карьеры.

Источник утверждает, что Энцо решил сосредоточиться на своей семье и деятельности в инвестициях. Официально Зидан о завершении карьеры не объявлял.

Энцо Зидан является воспитанником «Реала», где играл и работал его отец. За «галактикос» на счету Энцо один матч в рамках Кубка Испании и один гол

Также Зидан выступал за «Алавес», «Альмерию» и другие клубы. Его последней командой была «Фуэнлабрада» из третьего по силе дивизиона чемпионата Испании, за которую он играл в сезоне-2022/2023.

Напомним, ранее Зинедин Зидан назвал лучший стадион в мире.