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Франция
24 сентября 2024, 13:32 | Обновлено 24 сентября 2024, 14:11
1772
2

Зидан принял решение о завершении своей карьеры

Сын легендарного Зинедина, Энцо, поставил точку в 29 лет

24 сентября 2024, 13:32 | Обновлено 24 сентября 2024, 14:11
1772
2
Зидан принял решение о завершении своей карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Зидан

Энцо Зидан, старший сын экс-полузащитника сборной Франции и бывшего наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана, принял решение о завершении своей профессиональной игровой карьеры.

Источник утверждает, что Энцо решил сосредоточиться на своей семье и деятельности в инвестициях. Официально Зидан о завершении карьеры не объявлял.

Энцо Зидан является воспитанником «Реала», где играл и работал его отец. За «галактикос» на счету Энцо один матч в рамках Кубка Испании и один гол

Также Зидан выступал за «Алавес», «Альмерию» и другие клубы. Его последней командой была «Фуэнлабрада» из третьего по силе дивизиона чемпионата Испании, за которую он играл в сезоне-2022/2023.

Напомним, ранее Зинедин Зидан назвал лучший стадион в мире.

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Энцо Зидан
Юрій Остроумов Источник: AS
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GloryUkraine
Якби в заголовку було, що син Зідана, а не Зідан ..., то я би і не відкривав статтю. 
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+2
Saar
М-да. Не дала природа ДНК батька. Батько був "один із..", а син...-просто "зідан".
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0
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