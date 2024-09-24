Зидан принял решение о завершении своей карьеры
Сын легендарного Зинедина, Энцо, поставил точку в 29 лет
Энцо Зидан, старший сын экс-полузащитника сборной Франции и бывшего наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана, принял решение о завершении своей профессиональной игровой карьеры.
Источник утверждает, что Энцо решил сосредоточиться на своей семье и деятельности в инвестициях. Официально Зидан о завершении карьеры не объявлял.
Энцо Зидан является воспитанником «Реала», где играл и работал его отец. За «галактикос» на счету Энцо один матч в рамках Кубка Испании и один гол
Также Зидан выступал за «Алавес», «Альмерию» и другие клубы. Его последней командой была «Фуэнлабрада» из третьего по силе дивизиона чемпионата Испании, за которую он играл в сезоне-2022/2023.
Напомним, ранее Зинедин Зидан назвал лучший стадион в мире.
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