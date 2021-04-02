Сын Зидана на просмотре в Интере из Майами

26-летний полузащитник Энцо Зидан, сын главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, находится на просмотре в «Интере» из Майами.
Энцо пребывает в статусе свободного агента с октября прошлого года, когда он покинул испанскую «Альмерию». Пока неизвестно, предложит ли ему контракт «Интер».
На протяжении карьеры Энцо также защищал цвета юношеских команд «Реала», «Алавеса», «Лозанны», «Райо Махадаонды» и «Авеша».
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €500 тысяч.
Источник — ESPN
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