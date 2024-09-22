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  4. Стала известна оценка Довбика за матч Рома – Удинезе, в котором он забил
Италия
22 сентября 2024, 23:40 |
1487
0

Стала известна оценка Довбика за матч Рома – Удинезе, в котором он забил

Артем помог волкам обыграть соперника со счетом 3:0 в 5-м туре Серии А 2024/25

22 сентября 2024, 23:40 |
1487
0
Стала известна оценка Довбика за матч Рома – Удинезе, в котором он забил
Getty Images/Global Images Ukraine

22 сентября состоялся матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе. Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

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Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и забил гол.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 8.0 баллов. Такой показатель Довбика является лучшим среди всех игроков, которые приняли участие в этом матче.

Известный аргентинский хавбек Пауло Дибала, который на 49-й минуте реализовал пенальти, получил 7.9. Действия еще одного автора забитого мяча в составе Ромы Томазо Бальданци были оценены в 6.9.

Оценки WhoScored за матч Рома – Удинезе (3:0)

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Томмазо Бальданци Пауло Дибала Артем Довбик WhoScored оценки Рома Рим Удинезе Рома - Удинезе чемпионат Италии по футболу Серия A
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Микола Захарченко
Ось приклад для молодих українських гравців , як з допомогою щоденної праці та віри в себе ,
досягти високого рівня .
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