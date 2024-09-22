Стала известна оценка Довбика за матч Рома – Удинезе, в котором он забил

22 сентября состоялся матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе. Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

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Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и забил гол.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 8.0 баллов. Такой показатель Довбика является лучшим среди всех игроков, которые приняли участие в этом матче.

Известный аргентинский хавбек Пауло Дибала, который на 49-й минуте реализовал пенальти, получил 7.9. Действия еще одного автора забитого мяча в составе Ромы Томазо Бальданци были оценены в 6.9.

Оценки WhoScored за матч Рома – Удинезе (3:0)