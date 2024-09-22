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Чемпионат Польши
Ракув
22.09.2024 15:45 – FT 5 : 1
Заглембе Л
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Польша
22 сентября 2024, 18:01 |
655
0

ВИДЕО. Он начал разгром. Украинский футболист забил гол в чемпионате Польше

Ракув уверенно переиграл Заглембе 5:1, Владислав Кочергин отличился на 10-й минуте

22 сентября 2024, 18:01 |
655
0
ВИДЕО. Он начал разгром. Украинский футболист забил гол в чемпионате Польше
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

22 сентября состоялся матч 9-го тура чемпионата Польши между командами Ракув и Заглембе.

Поединок прошел на местном стадионе в городе Ченстохова. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек Ракува Владислав Кочергин вышел на поле в стартовом составе и отыграл 87 минут.

На 10-й украинец забил гол. Для Кочергина это 2-е голевое действие в текущем сезоне. В предыдущем туре он отдал странный ассист.

Всего на счету Кочергина 21 забитый мяч и 9 голевых передач в футболке Ракува.

После 9 туров Ракув занимает 3-е место в таблице чемпионата Польши с 17 очками. У Заглембе 8 пунктов и 18-я позиция.

Чемпионат Польши. 9-й тур, 22 сентября

Ракув – Заглембе – 5:1

Голы: Кочергин, 10, Брунес, 53, Берггрен, 82, 89, Отиено, 82 – Мроз, 35

ВИДЕО. Он начал разгром. Украинский футболист забил гол в чемпионате Польше

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Берггрен (Ракув).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Оума (Ракув).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Берггрен (Ракув).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Брёут Брунес (Ракув).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Марек Мруз (Заглембе Л).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Ракув).
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видео голов и обзор Владислав Кочергин Ракув Ченстохова Заглембе Любин чемпионат Польши по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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