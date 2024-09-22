22 сентября состоялся матч 9-го тура чемпионата Польши между командами Ракув и Заглембе.

Поединок прошел на местном стадионе в городе Ченстохова. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

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Украинский хавбек Ракува Владислав Кочергин вышел на поле в стартовом составе и отыграл 87 минут.

На 10-й украинец забил гол. Для Кочергина это 2-е голевое действие в текущем сезоне. В предыдущем туре он отдал странный ассист.

Всего на счету Кочергина 21 забитый мяч и 9 голевых передач в футболке Ракува.

После 9 туров Ракув занимает 3-е место в таблице чемпионата Польши с 17 очками. У Заглембе 8 пунктов и 18-я позиция.

Чемпионат Польши. 9-й тур, 22 сентября

Ракув – Заглембе – 5:1

Голы: Кочергин, 10, Брунес, 53, Берггрен, 82, 89, Отиено, 82 – Мроз, 35

ВИДЕО. Он начал разгром. Украинский футболист забил гол в чемпионате Польше