ВИДЕО. Украинский футболист отдал лучший ассист сезона

15 сентября состоялся матч 8-го тура чемпионата Польши между командами Легия и Ракув.

Поединок прошел на арене Стадиона Войска Польского в Варшаве. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 41-й минуте забил Жеан Карлос. Ассист себе в актив записал 28-летний украинский хавбек Владислав Кочергин.

Правда, Кочергин отметился очень курьезным голевым пасом. Украинец пробивал по воротам, но просто не попал как следует по мячу. В итоге получилось срезать на партнера, который и сумел забить.

В текущем сезоне на счету Кочергина 8 поединков за Ракув. Этот ассист – его первое результативное действие в кампании 2024/25.

Чемпионат Польши. 8-й тур, 15 сентября

Легия – Ракув – 0:1

Гол: Жеан Карлос, 41

Другие результаты дня:

Пяст Гливице – Пуща – 1:1

Корона – Заглембе – 2:0

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