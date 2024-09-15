ВИДЕО. Украинский футболист отдал лучший ассист сезона
Владислав Кочергин вместе с ФК Ракув победил Легию 1:0 в 8-м туре чемпионата Польши
15 сентября состоялся матч 8-го тура чемпионата Польши между командами Легия и Ракув.
Поединок прошел на арене Стадиона Войска Польского в Варшаве. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч на 41-й минуте забил Жеан Карлос. Ассист себе в актив записал 28-летний украинский хавбек Владислав Кочергин.
Правда, Кочергин отметился очень курьезным голевым пасом. Украинец пробивал по воротам, но просто не попал как следует по мячу. В итоге получилось срезать на партнера, который и сумел забить.
В текущем сезоне на счету Кочергина 8 поединков за Ракув. Этот ассист – его первое результативное действие в кампании 2024/25.
Чемпионат Польши. 8-й тур, 15 сентября
Легия – Ракув – 0:1
Гол: Жеан Карлос, 41
Другие результаты дня:
- Пяст Гливице – Пуща – 1:1
- Корона – Заглембе – 2:0
ВИДЕО. Украинский футболист отдал лучший ассист сезона
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