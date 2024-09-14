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  4. ВИДЕО. Польский нефарт. Хлань дважды забил за Лехию, но оба гола отменили
Чемпионат Польши
Лехия
14.09.2024 15:45 – FT 1 : 0
Радомяк
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Польша
14 сентября 2024, 22:03 | Обновлено 14 сентября 2024, 22:05
240
0

ВИДЕО. Польский нефарт. Хлань дважды забил за Лехию, но оба гола отменили

За Лехию сыграли 4 украинца: Желизко, Хлань, Вьюнник, Царенко, и двое в запасе

14 сентября 2024, 22:03 | Обновлено 14 сентября 2024, 22:05
240
0
ВИДЕО. Польский нефарт. Хлань дважды забил за Лехию, но оба гола отменили
ФК Лехия Гданськ. Максим Хлань

14 сентября состоялся матч 8-го тура чемпионата Польши по футболу.

Лехия Гданьск дома нанесла поражение команде Радомяк (1:0). У хозяев поля единственный гол забил колумбийский вингер Камило Мена на 58-й минуте с пенальти

За Лехию сыграли 4 украинца: Иван Желизко, Максим Хлань (заменен на 90-й минуте), Богдан Вьюнник (заменен на 68-й), Антон Царенко (заменен на 82-й).

Украинский легионер Максим Хлань дважды отправил мяч в сетку ворот соперника, но оба раза голы был отменены.

В резерве всю игру оставались вратарь Богдан Сарнавский и хавбек Сергей Булеца

Лехия после 8 матчей набрала 8 очков и идет на 13-й позиции чемпионата Польши.

Чемпионат Польши по футболу

8-й тур, 14 сентября

Лехия Гданьск – Радомяк – 1:0

Гол: Камило Мена, 58 (пен)

Краковия – Погонь Щецин – 2:1

Голы: Майгорд, 20, Гице, 90 – Лео Боржес, 72

Лех Познань – Ягеллония – игра продолжается

ВИДЕО. Хлань дважды забил за Лехию, но оба гола отменили

Турнирная таблица

События матча

59’
ГОЛ ! С пенальти забил Камило Мена (Лехия).
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чемпионат Польши по футболу Максим Хлань Лехия Гданьск Радомяк Краковия Погонь Щецин Лех Познань Ягеллония Белосток Богдан Сарнавский Сергей Булеца видео голов и обзор Богдан Вьюнник Антон Царенко Иван Желизко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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