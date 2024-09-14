ВИДЕО. Польский нефарт. Хлань дважды забил за Лехию, но оба гола отменили
За Лехию сыграли 4 украинца: Желизко, Хлань, Вьюнник, Царенко, и двое в запасе
14 сентября состоялся матч 8-го тура чемпионата Польши по футболу.
Лехия Гданьск дома нанесла поражение команде Радомяк (1:0). У хозяев поля единственный гол забил колумбийский вингер Камило Мена на 58-й минуте с пенальти
За Лехию сыграли 4 украинца: Иван Желизко, Максим Хлань (заменен на 90-й минуте), Богдан Вьюнник (заменен на 68-й), Антон Царенко (заменен на 82-й).
Украинский легионер Максим Хлань дважды отправил мяч в сетку ворот соперника, но оба раза голы был отменены.
В резерве всю игру оставались вратарь Богдан Сарнавский и хавбек Сергей Булеца
Лехия после 8 матчей набрала 8 очков и идет на 13-й позиции чемпионата Польши.
Чемпионат Польши по футболу
8-й тур, 14 сентября
Лехия Гданьск – Радомяк – 1:0
Гол: Камило Мена, 58 (пен)
Краковия – Погонь Щецин – 2:1
Голы: Майгорд, 20, Гице, 90 – Лео Боржес, 72
Лех Познань – Ягеллония – игра продолжается
ВИДЕО. Хлань дважды забил за Лехию, но оба гола отменили
Турнирная таблица
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тимоти выделил талант Теренса Кроуфорда
Ярослава получила чек в 30 тысяч долларов в Брюсселе