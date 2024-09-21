ВИДЕО. Два украинца забили в европейской лиге, но этого было мало
Вьюнник и Хлань забили за «Лехию»
Сегодня, 21 сентября, состоялся матч восьмого тура чемпионата Польши по футболу. «Лехия» из Гданьска сыграла выездной матч против «Ягеллонии».
В стартовом составе «Лехии» вышел украинский дуэт – Максим Хлань и Богдан Вьюнник. Оба смогли отличиться забитыми голами, Хлань забил на 59-й минуте, а Вьюнник – на 16-й. Антон Царенко отыграл 77 минут.
Однако результативных действий украинцев оказалось мало для «Лехии», которая потерпела поражение со счетом 2:3.
На счету Вьюнника восемь матчей и два гола в этом сезоне, Хлань провел шестой матч и забил первый гол в сезоне.
Чемпиона Польши по футболу. 9-й тур, 21 сентября.
Ягеллония – Лехия – 3:2
Голы: Томас, 13, Имаз, 72, Скипчак, 76 (пен) – Вьюнник, 16, Хлань, 59.
ВИДЕО. Два украинца забили в европейской лиге, но этого было мало
События матча
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