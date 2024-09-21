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Чемпионат Польши
Ягеллония
21.09.2024 15:45 – FT 3 : 2
Лехия
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Польша
21 сентября 2024, 20:44 | Обновлено 21 сентября 2024, 20:52
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0

ВИДЕО. Два украинца забили в европейской лиге, но этого было мало

Вьюнник и Хлань забили за «Лехию»

21 сентября 2024, 20:44 | Обновлено 21 сентября 2024, 20:52
380
0
ВИДЕО. Два украинца забили в европейской лиге, но этого было мало
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Вьюнник

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч восьмого тура чемпионата Польши по футболу. «Лехия» из Гданьска сыграла выездной матч против «Ягеллонии».

В стартовом составе «Лехии» вышел украинский дуэт – Максим Хлань и Богдан Вьюнник. Оба смогли отличиться забитыми голами, Хлань забил на 59-й минуте, а Вьюнник – на 16-й. Антон Царенко отыграл 77 минут.

Однако результативных действий украинцев оказалось мало для «Лехии», которая потерпела поражение со счетом 2:3.

На счету Вьюнника восемь матчей и два гола в этом сезоне, Хлань провел шестой матч и забил первый гол в сезоне.

Чемпиона Польши по футболу. 9-й тур, 21 сентября.

Ягеллония – Лехия – 3:2
Голы: Томас, 13, Имаз, 72, Скипчак, 76 (пен) – Вьюнник, 16, Хлань, 59.

ВИДЕО. Два украинца забили в европейской лиге, но этого было мало

События матча

75’
ГОЛ ! С пенальти забил Матеуш Скшипчак (Ягеллония).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Хесус Имас (Ягеллония).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Хлань (Лехия).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Вьюнник (Лехия).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Силва (Ягеллония).
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Богдан Вьюнник Ягеллония Белосток Максим Хлань чемпионат Польши по футболу видео голов и обзор Лехия Гданьск
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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