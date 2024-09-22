22.09.2024 15:30 - : -
Украина. Вторая лига22 сентября 2024, 15:25 |
135
0
Вторая лига. 7-й тур, 22 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 сентября видеотрансляции матчей 7-го тура Второй лиги
22 сентября 2024, 15:25 |
135
0
22 сентября проходят поединки 8-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 8-й тур, 22 сентября
- 13:30. Рух-2 Львов – Реал Фарма Одесса
- 14:00. Ужгород – Самбор-Нива-2 Тернополь
- 14:30. Александрия-2 – Колос-2 Ковалевка
- 15:30. Скала 1911 Стрый – Ревера 1908 Ивано-Франковск
Турнирная таблица
13:30. Рух-2 Львов – Реал Фарма Одесса
14:00. Ужгород – Самбор-Нива-2 Тернополь
14:30. Александрия-2 – Колос-2 Ковалевка
15:30. Скала 1911 Стрый – Ревера 1908 Ивано-Франковск
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 22 сентября 2024, 01:08 1
Энтони был нокаутирован в пятом раунде
Футбол | 22 сентября 2024, 14:31 0
Руслану была сделана операция на правой лодыжке
Бокс | 21.09.2024, 20:23
Футбол | 22.09.2024, 12:25
Бокс | 22.09.2024, 07:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.09.2024, 01:33 5
20.09.2024, 17:11 15
22.09.2024, 07:01 2
20.09.2024, 12:23 3
Бокс
20.09.2024, 21:00 7
21.09.2024, 07:53 29
21.09.2024, 22:16 15