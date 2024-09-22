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  4. Вторая лига. 7-й тур, 22 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Скала 1911
22.09.2024 15:30 - : -
Ревера 1908
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
22 сентября 2024, 15:25 |
135
0

Вторая лига. 7-й тур, 22 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 сентября видеотрансляции матчей 7-го тура Второй лиги

22 сентября 2024, 15:25 |
135
0
Вторая лига. 7-й тур, 22 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух-2

22 сентября проходят поединки 8-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 8-й тур, 22 сентября

  • 13:30. Рух-2 Львов – Реал Фарма Одесса
  • 14:00. Ужгород – Самбор-Нива-2 Тернополь
  • 14:30. Александрия-2 – Колос-2 Ковалевка
  • 15:30. Скала 1911 Стрый – Ревера 1908 Ивано-Франковск

Турнирная таблица

13:30. Рух-2 Львов – Реал Фарма Одесса

14:00. Ужгород – Самбор-Нива-2 Тернополь

14:30. Александрия-2 – Колос-2 Ковалевка

15:30. Скала 1911 Стрый – Ревера 1908 Ивано-Франковск

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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