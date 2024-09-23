Вторая лига. По три очка взяли Скала и резервисты Руха и Колоса
22 сентября состоялись поединки 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины
22 сентября состоялись поединки 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
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По три очка взяли Скала и резервисты Руха и Колоса.
Вторая лига. 7-й тур, 22 сентября
13:30. Рух-2 Львов – Реал Фарма Одесса – 2:0
Голы: Максим Музычук, 35, Сергей Панченко, 50
14:00. Ужгород – Самбор-Нива-2 Тернополь – 0:0
14:30. Александрия-2 – Колос-2 Ковалевка – 0:2
Голы: Богдан Рублев, 42, Сергей Шевчук, 51
15:30. Скала 1911 Стрый – Ревера 1908 Ивано-Франковск – 2:0
Голы: Назар Грицак, 67, 87
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