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Вторая лига
Скала 1911
22.09.2024 15:30 – FT 2 : 0
Ревера 1908
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Украина. Вторая лига
23 сентября 2024, 13:51 | Обновлено 23 сентября 2024, 15:34
35
0

Вторая лига. По три очка взяли Скала и резервисты Руха и Колоса

22 сентября состоялись поединки 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины

23 сентября 2024, 13:51 | Обновлено 23 сентября 2024, 15:34
35
0
Вторая лига. По три очка взяли Скала и резервисты Руха и Колоса
ФК Скала 1911 Стрый

22 сентября состоялись поединки 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

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По три очка взяли Скала и резервисты Руха и Колоса.

Вторая лига. 7-й тур, 22 сентября

13:30. Рух-2 Львов – Реал Фарма Одесса – 2:0

Голы: Максим Музычук, 35, Сергей Панченко, 50

14:00. Ужгород – Самбор-Нива-2 Тернополь – 0:0

14:30. Александрия-2 – Колос-2 Ковалевка – 0:2

Голы: Богдан Рублев, 42, Сергей Шевчук, 51

15:30. Скала 1911 Стрый – Ревера 1908 Ивано-Франковск – 2:0

Голы: Назар Грицак, 67, 87

Турнирная таблица

Видеообзоры матчей

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Грицак (Скала 1911).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Грицак (Скала 1911).
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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Скала 1911 Стрый Ужгород Реал Фарма Одесса Рух-2 Львов Ревера 1908 Ивано-Франковск Александрия-2 Самбор-Нива-2 Тернополь Колос-2 Ковалевка Сергей Панченко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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