Вторая лига. Шастал принес победу Полесью-2 над лидером чемпионата
21 сентября состоялись поединки 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины
21 сентября состоялись поединки 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Дмитрий Шастал принес победу Полесью-2 над лидером чемпионата – клубом Пробой (1:0).
Вторая лига. 7-й тур, 21 сентября
11:30. Тростянец – Чайка П. Борщаговка – 1:1
Голы: Проданов, 23 – Сычевский, 86
14:00. Нива Винница – Горняк-Спорт – 0:2
Голы: Страшкевич, 81, Студенко, 90+1
14:30. Полесье-2 Житомир – Пробой Городенка – 1:0
Гол: Шастал, 27
15:30. Куликов-Белка – Вильхивцы – 1:1
Голы: Патуляк, 90+2 – Фундук, 59
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксеры прокомментировали свой поединок
Реал переиграл Эспаньол 4:1, а бельгиец «отметился» автоголом после прострела