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Вторая лига
Куликов
21.09.2024 15:30 – FT 1 : 1
Вильхивцы
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Украина. Вторая лига
22 сентября 2024, 13:23 | Обновлено 22 сентября 2024, 13:45
45
0

Вторая лига. Шастал принес победу Полесью-2 над лидером чемпионата

21 сентября состоялись поединки 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины

22 сентября 2024, 13:23 | Обновлено 22 сентября 2024, 13:45
45
0
Вторая лига. Шастал принес победу Полесью-2 над лидером чемпионата
ФК Полесье. Дмитрий Шастал

21 сентября состоялись поединки 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

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Дмитрий Шастал принес победу Полесью-2 над лидером чемпионата – клубом Пробой (1:0).

Вторая лига. 7-й тур, 21 сентября

11:30. Тростянец – Чайка П. Борщаговка – 1:1

Голы: Проданов, 23 – Сычевский, 86

14:00. Нива Винница – Горняк-Спорт – 0:2

Голы: Страшкевич, 81, Студенко, 90+1

14:30. Полесье-2 Житомир – Пробой Городенка – 1:0

Гол: Шастал, 27

15:30. Куликов-Белка – Вильхивцы – 1:1

Голы: Патуляк, 90+2 – Фундук, 59

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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