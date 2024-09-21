Украина. Вторая лига21 сентября 2024, 14:30 |
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Вторая лига. 7-й тур, 21 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 сентября видеотрансляции матчей 7-го тура Второй лиги
21 сентября 2024, 14:30 |
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21 сентября проходят поединки 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
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Вторая лига. 7-й тур, 21 сентября
- 11:30. Тростянец – Чайка П. Борщаговка
- 14:00. Нива Винница – Горняк-Спорт
- 14:30. Полесье-2 Житомир – Пробой Городенка
- 15:30. Куликов-Белка – Вильхивцы
Турнирная таблица
11:30. Тростянец – Чайка П. Борщаговка
14:00. Нива Винница – Горняк-Спорт
14:30. Полесье-2 Житомир – Пробой Городенка
15:30. Куликов-Белка – Вильхивцы
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