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Вторая лига
Куликов
21.09.2024 15:30 - : -
Вильхивцы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
21 сентября 2024, 14:30 |
72
0

Вторая лига. 7-й тур, 21 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 сентября видеотрансляции матчей 7-го тура Второй лиги

21 сентября 2024, 14:30 |
72
0
Вторая лига. 7-й тур, 21 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Тростянец

21 сентября проходят поединки 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 7-й тур, 21 сентября

  • 11:30. Тростянец – Чайка П. Борщаговка
  • 14:00. Нива Винница – Горняк-Спорт
  • 14:30. Полесье-2 Житомир – Пробой Городенка
  • 15:30. Куликов-Белка – Вильхивцы

Турнирная таблица

11:30. Тростянец – Чайка П. Борщаговка

14:00. Нива Винница – Горняк-Спорт

14:30. Полесье-2 Житомир – Пробой Городенка

15:30. Куликов-Белка – Вильхивцы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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