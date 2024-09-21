КЛИМЕНКО: «Пятым местом в Евролиге мы недовольны, а игрой довольны на 70%»

Главный тренер женской сборной Украины по пляжному футболу Юрий Клименко прокомментировал результаты выступления команды в Суперфинале Евролиги-2024.

В Суперфинале Евролиги-2024 женская сборная Украины по пляжному футболу заняла итоговое пятое место. На групповом этапе девушки уступили Португалии (3:4), Италии (0:1) и Чехии (0:3). В утешительном турнире украинки переиграли Швейцарию (5:3) и Чехию (3:2).

Главный тренер сине-желтых Юрий Клименко подвел итоги выступления на престижных соревнованиях.

«Конечно, результатом мы недовольны. Возможно, если бы нам перед началом турнира сказали, что мы займем пятое место, то, наверное, мы бы согласились. Но мы провели сборы, потом показали достаточно хорошую игру и на отборочном этапе в Португалии, и в Суперфинале в Италии.

Скажем так, действиями команды на футбольном поле мы удовлетворены процентов на 70. Мы смогли донести до девушек и претворить в жизнь предложенные тренерским штабом структурные действия. Готовились под каждого соперника индивидуально, проводили теоретические и практические занятия и команда выполняла тренерские наставления.

Ключевыми в борьбе за медали Евролиги были матчи в Суперфинале с Португалией и Италией. И против них наши девушки смотрелись очень неплохо. В первой встрече в течение двух периодов португалкам было трудно нам противодействовать, но, к сожалению, решающую роль сыграли удаление Юлии Костюк, которая является одним из лидеров нашей команды, и грубая судейская ошибка в конце встречи, повлиявшей на окончательный результат этого важного поединка.

В итоге мы уступили Португалию и в следующей встрече Италии, ведь этот матч Юлия вынуждена была пропустить. Хотя в противостоянии с итальянками к команде нет никаких претензий ни по настройке, ни по поводу игры. Мы создали много голевых моментов, очень жаль, что подвела реализация. Это вообще был один из лучших поединков на турнире.

Что касается проигранного матча с Чехией, то здесь сыграла свою роль известие о гибели на фронте брата нашего игрока Снежаны Воловенко. Об этом мы узнали накануне. Поединок с чешками уже фактически ничего не решал, к тому же психологический фон у команды был очень тяжелым. Господствовали несколько иные мысли именно в этот день. Конечно, команда поддержала Снежана. Мы попросили организаторов перед поединком с Чехией объявить минуту молчания и провести встречу в память Александра Воловенко.

Кстати, во время Суперфинала произошел очень характерный эпизод. Мужская сборная Эстонии сообщила, что не будет играть матч с белоруской, которая в войне приняла сторону агрессора. Эстонцы должны были выйти на поле, но потом отказаться от участия в поединке. Мы поблагодарили наших партнеров и сказали, что будем на трибунах и поддержим их решение. К сожалению, организаторы не позволили эстонцам выйти на футбольную площадку, потому мы провели с ними фотосессию на запасном поле, обменялись подарками и остались хорошими друзьями. Большое уважение с нашей стороны сборной Эстонии!

На этом турнире, как известно, мы присоединили к рядам сборной шестерых дебютанток. Можно сказать, что некоторые девочки уже полностью влились в коллектив, в основной состав команды. А некоторым еще предстоит работать и совершенствовать свое мастерство. Но у всех у них есть потенциал для развития в пляжном футболе. Мы с ними много общались, девушкам приятно было находиться в сборной, так что желание играть в них есть, но все покажет время.

Относительно дальнейших планов мы получили приглашение принять участие в престижном турнире Neom Beach Soccer Cup в Саудовской Аравии, который состоится в ноябре этого года. Это рейтинговые соревнования и мы подтвердили свое желание сыграть на них. Очень хотим и надеемся получить там трофей. В случае положительного решения вопроса планируем провести в преддверии пяти-семидневный учебно-тренировочный сбор для подготовки к турниру».