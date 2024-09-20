Платини выступил со странной инициативой по изменению правил футбола

Француз Мишель Платини, который является советником президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов, а ранее был президентом УЕФА выступил с инициативой внесения кардинальных изменений в правила футбола.

«Возможно, нам стоит убрать по одному футболисту в каждой команде и играть вдесятером. В прошлом веке играли командами по 11 человек, но тогда игроки бегали меньше и медленнее, чем сегодня. Тогда они были слабее физически. Поэтому, возможно, было бы неплохо уменьшить количество игроков. Это освободит пространство на поле», – заявил Платини.

Напомним, ранее 69-летний Мишель Платини заявил, что футбол не является олимпийским видом спорта.