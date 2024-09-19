МАТВИЕНКО: Не реализовали пенальти? Это Лига чемпионов, не может быть спада

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Шахтер.

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Поединок прошел на стадионе хозяев Ренато Даль-Ара. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения встречи защитник горняков Николай Матвиенко, который был признан техническими наблюдателями УЕФА лучшим игроком матча, прокомментировал результат поединка:

– Николай, для Шахтера вернулась Лига чемпионов. Насколько довольны таким стартом команды?



– Не могу сказать, что мы полностью довольны, но если оценивать игру в целом, то результат, пожалуй, закономерен. Ничья 0:0 – это неплохой старт в Лиге чемпионов, хотя, конечно, очень хотели победить.

– Чего, по твоему мнению, не хватило для победы? Что можешь сказать об эпизоде с нереализованным пенальти? Чувствовался ли эмоциональный спад?



– Это Лига чемпионов, здесь не может быть спада. Считаю, что наши планы немного изменила погода, поэтому пришлось перестраиваться в середине матча, игра получилась нервной. Также было много длинных передач.

– После матча ты получил приятную личную награду. Что она значит для тебя и это впервые, когда ты получил такую награду?



– Впервые получил эту награду, и это очень приятно. Не ожидал, но искренне благодарю всех за поддержку. Конечно, приятно получать такие награды, но было бы лучше, если бы мы победили.

– Еще рано что-то прогнозировать, но как ты оцениваешь шансы Шахтера в этой Лиге чемпионов?



– Как минимум, попасть в зону команд, которые борются за плей-офф.