Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАТВИЕНКО: Не реализовали пенальти? Это Лига чемпионов, не может быть спада
Лига чемпионов
19 сентября 2024, 02:10 |
183
0

МАТВИЕНКО: Не реализовали пенальти? Это Лига чемпионов, не может быть спада

Лучший игрок матча Болонья – Шахтер прокомментировал результат встречи (0:0)

19 сентября 2024, 02:10 |
183
0
МАТВИЕНКО: Не реализовали пенальти? Это Лига чемпионов, не может быть спада
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе хозяев Ренато Даль-Ара. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения встречи защитник горняков Николай Матвиенко, который был признан техническими наблюдателями УЕФА лучшим игроком матча, прокомментировал результат поединка:

– Николай, для Шахтера вернулась Лига чемпионов. Насколько довольны таким стартом команды?

– Не могу сказать, что мы полностью довольны, но если оценивать игру в целом, то результат, пожалуй, закономерен. Ничья 0:0 – это неплохой старт в Лиге чемпионов, хотя, конечно, очень хотели победить.

– Чего, по твоему мнению, не хватило для победы? Что можешь сказать об эпизоде с нереализованным пенальти? Чувствовался ли эмоциональный спад?

– Это Лига чемпионов, здесь не может быть спада. Считаю, что наши планы немного изменила погода, поэтому пришлось перестраиваться в середине матча, игра получилась нервной. Также было много длинных передач.

– После матча ты получил приятную личную награду. Что она значит для тебя и это впервые, когда ты получил такую награду?

– Впервые получил эту награду, и это очень приятно. Не ожидал, но искренне благодарю всех за поддержку. Конечно, приятно получать такие награды, но было бы лучше, если бы мы победили.

– Еще рано что-то прогнозировать, но как ты оцениваешь шансы Шахтера в этой Лиге чемпионов?

– Как минимум, попасть в зону команд, которые борются за плей-офф.

По теме:
Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей
Спарта – РБ Зальцбург – 3:0. Показали Динамо, как нужно. Видео голов, обзор
Селтик – Слован – 5:1. Как Игнатенко привез пенальти. Видео голов и обзор
Николай Матвиенко Шахтер Донецк Болонья Болонья - Шахтер Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 19 сентября 2024, 01:45 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
Футбол | 18 сентября 2024, 21:46 16
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ

Тренер «Динамо» высказался о матче УПЛ с «Ворсклой»

«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика
Бокс | 18.09.2024, 15:38
«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика
«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика
Кубок лиги Англии. Камбек Тоттенхэма за 4 минуты, заруба Брайтона и Вулвз
Футбол | 19.09.2024, 02:23
Кубок лиги Англии. Камбек Тоттенхэма за 4 минуты, заруба Брайтона и Вулвз
Кубок лиги Англии. Камбек Тоттенхэма за 4 минуты, заруба Брайтона и Вулвз
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
Бокс | 18.09.2024, 09:15
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это позор». Палкин жестко высказался о поведении ФИФА
«Это позор». Палкин жестко высказался о поведении ФИФА
18.09.2024, 10:05 44
Футбол
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
17.09.2024, 11:51 8
Футбол
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
17.09.2024, 07:33 44
Футбол
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
17.09.2024, 07:14 34
Бокс
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
17.09.2024, 23:07 19
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
17.09.2024, 10:34 23
Футбол
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
17.09.2024, 08:19
Бокс
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
17.09.2024, 10:31 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем