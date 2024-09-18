Сергей ПАЛКИН: «В Кривом Роге погибли люди. Это могли быть мы»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, как его клубу удается подписывать легионеров, акцентировав внимание на том, что в условиях войны полностью контролировать ситуацию с безопасностью «горняки» все-таки не могут.

«Все еще сложно убедить игроков приехать. Но сейчас мы разработали некоторые процессы и стандарты, чтобы максимально обеспечить безопасность. Однако, конечно, мы не можем полностью контролировать ситуацию. В начале сентября у нас была выездная игра в Кривом Роге. За несколько дней до нашего приезда отель, где мы должны были ночевать, был разрушен российскими ракетами. Четыре человека погибли. Это могли быть мы».

«Мы показываем игрокам, что делаем все возможное, чтобы обеспечить их безопасность. Где бы мы ни находились, бункеры есть, будь то на стадионе или в отеле. Мы всегда в боевой готовности и практически находимся только на западе Украины. Безопасность наших игроков – наш главный приоритет. Футбол идет следом», – сказал Палкин.

Также гендиректор «горняков» жестко высказался в адрес Международной федерации футбола (ФИФА), назвав ее поведение в отношении украинских клубов позорным.