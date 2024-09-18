Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 10:27 |
1131
3

Сергей ПАЛКИН: «В Кривом Роге погибли люди. Это могли быть мы»

В условиях полномасштабной войны с рф донецкому клубу удается подписывать и возвращать легионеров

18 сентября 2024, 10:27 |
1131
3
Сергей ПАЛКИН: «В Кривом Роге погибли люди. Это могли быть мы»
shakhtar.com. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, как его клубу удается подписывать легионеров, акцентировав внимание на том, что в условиях войны полностью контролировать ситуацию с безопасностью «горняки» все-таки не могут.

«Все еще сложно убедить игроков приехать. Но сейчас мы разработали некоторые процессы и стандарты, чтобы максимально обеспечить безопасность. Однако, конечно, мы не можем полностью контролировать ситуацию. В начале сентября у нас была выездная игра в Кривом Роге. За несколько дней до нашего приезда отель, где мы должны были ночевать, был разрушен российскими ракетами. Четыре человека погибли. Это могли быть мы».

«Мы показываем игрокам, что делаем все возможное, чтобы обеспечить их безопасность. Где бы мы ни находились, бункеры есть, будь то на стадионе или в отеле. Мы всегда в боевой готовности и практически находимся только на западе Украины. Безопасность наших игроков – наш главный приоритет. Футбол идет следом», – сказал Палкин.

Также гендиректор «горняков» жестко высказался в адрес Международной федерации футбола (ФИФА), назвав ее поведение в отношении украинских клубов позорным.

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Алексей Сливченко Источник: T-online
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Комментарии 3
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Disiny7
І що не так він розповів? Це на 100% не бразило-балканська війна і заробітчанам якось треба роз'яснювати для чого вони тут. Гроші, звісно, багато що вирішують, але ж безпека насамперед.
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0
Виктор Войцеховский
Ну по клубу солнцевской ОПГ бить не будут. Зря что-ли Ринат в 2014 году ездил на Раиссу 12 раз в марте-мае 2014 координируя создание ДыРы и ЛыРы.
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0
Толян
Всем игрокам Шахтера Героя Украины за мужество приехать в Кривой Рог. Палкину трижды Героя!
ГИП ГИП УРА!
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0
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